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Революційне відкриття. Вчені вперше сфотографували чорну діру в центрі Чумацького Шляху

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Четвер 12 травня 2022 20:17
Революційне відкриття. Вчені вперше сфотографували чорну діру в центрі Чумацького Шляху Фото: астрономи вперше зробили фото чорної діри у центрі нашої Галактики (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Астрономи з проекту Event Horizon Telescope (EHT) змогли вперше сфотографувати надмасивну чорну діру, яка знаходиться в центрі Чумацького Шляху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську південну обсерваторію.

Варто зазначити, що науковці вже давно висували гіпотези про те, що в центрі нашої Галактики знаходиться чорна діра. Вони майже 25 років спостерігали за зірками, які обертаються навколо якогось невидимого, компактного та дуже масивного тіла у центрі Чумацького Шляху. І саме сьогодні їм вдалося довести свою теорію та зробити фото Стрільця А* - саме так чорну діру назвали науковці.

При цьому побачити оком безпосередньо чорну діру не можна, оскільки вона дійсно дуже темна, але навколо неї знаходиться гарячий газ, який світиться. Зображення сформоване світловими променями, викривленими потужною гравітацією чорної діри. Її маса в чотири мільйони разів перевищує сонячну.

Щоб отримати фото чорної діри вчені створили інтерферометр, який у 3 мільйони разів гостріший, ніж людське око. Саме це дозволило досягти роздільної здатності, необхідного для отримання зображення чорної діри.

Це не перше фото чорної діри, яке вдалося зробити людству. У 2019 році вченим з Event Horizon Telescope (EHT) вперше сфотографували чорну діру, яка знаходиться в центрі галактики M87 у сузір'ї Діви.

Революційне відкриття. Вчені вперше сфотографували чорну діру в центрі Чумацького ШляхуФото чорної діри (EHT Collaboration)

Раніше ми повідомляли, що астрономи виявили блукаючу чорну діру в галактиці Чумацький Шлях. Вона розташована на відстані 5150 світлових років від Землі.

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