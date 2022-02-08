Reuters назвало російських окупантів на Донбасі "сепаратистами". В МЗС відповіли

У Міністерстві закордонних справ відреагували на матеріал агенства Reuters. Мова йде про публікацію, в якому російські окупаційні сили на Донбасі назвали "сепаратистами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка у Twitter.

У відомстві закликали не створювати фальшиву реальність та не підривати зусилля із притягнення РФ до відповідальності за свої злочини.

"Reuters, на Донбасі не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Увага до російських "довірених осіб" створює фальшиву реальність, підриває зусилля із притягнення Росії до відповідальності за свої злочини. Коли йдеться про європейську безпеку, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль", - написав він.

Передісторія

Нещодавно інформаційне агенство Reuters опублікувало матеріал, в якому назвало окупаційні сили РФ та їх ставлеників в ОРДЛО "сепаратистами".

Мова ж в статті йшла про те, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що нібито повномасштабна війна на сході України "може спалахнути у будь-який час".