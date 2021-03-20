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Reuters: Європа ризикує зривом літнього туризму через COVID

Новость на русском → Європа, Субота 20 березня 2021 02:47
Reuters: Європа ризикує зривом літнього туризму через COVID Фото: турист (pexels)
Автор: Даша Харченко

Європейські авіалінії і туристичний сектор готуються до другого "втраченого літа". У країнах відзначаються нові спалахи коронавірусу, від чого вводяться нові карантинні обмеження.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що акції авіакомпаній та туристичних компаній впали в п'ятницю після того, як Париж і більша частина північної Франції закрилися на місяць, через кілька днів після того, як Італія ввела жорсткі обмеження на ведення бізнесу і пересування для більшої частини країни, включаючи Рим і Мілан.

"Якщо немає впевненості, попит просто не повернеться", - сказала консультант Alton Aviation з Дубліна Лія Райан.

Річні прогнози також зіпсувалися через зростання числа інфекцій в Греції та інших країнах і припинення вакцини AstraZeneca низкою європейських країн.

Авіакомпанії, які вже накопичили багатомільярдні борги, стикаються з додатковою напругою, і деякі з них можуть не вижити без нових надходжень.

Власник British Airways IAG привернув 1,2 мільярда євро в рамках випуску облігацій, заявивши, що ця подушка захистить його від затяжного спаду.

Нагадаємо, 20 березня з півночі в Києві введений локдаун. Жорсткий карантин буде діяти три тижні. На цей період заборонено проведення всіх масових заходів, робота закладів культури, ТРЦ, прийом відвідувачів у кафе і ресторанах. Обмеження торкнуться і громадського транспорту.

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