Reuters: Європа ризикує зривом літнього туризму через COVID

Європейські авіалінії і туристичний сектор готуються до другого "втраченого літа". У країнах відзначаються нові спалахи коронавірусу, від чого вводяться нові карантинні обмеження.

Зазначається, що акції авіакомпаній та туристичних компаній впали в п'ятницю після того, як Париж і більша частина північної Франції закрилися на місяць, через кілька днів після того, як Італія ввела жорсткі обмеження на ведення бізнесу і пересування для більшої частини країни, включаючи Рим і Мілан.

"Якщо немає впевненості, попит просто не повернеться", - сказала консультант Alton Aviation з Дубліна Лія Райан.

Річні прогнози також зіпсувалися через зростання числа інфекцій в Греції та інших країнах і припинення вакцини AstraZeneca низкою європейських країн.

Авіакомпанії, які вже накопичили багатомільярдні борги, стикаються з додатковою напругою, і деякі з них можуть не вижити без нових надходжень.

Власник British Airways IAG привернув 1,2 мільярда євро в рамках випуску облігацій, заявивши, що ця подушка захистить його від затяжного спаду.

Нагадаємо, 20 березня з півночі в Києві введений локдаун. Жорсткий карантин буде діяти три тижні. На цей період заборонено проведення всіх масових заходів, робота закладів культури, ТРЦ, прийом відвідувачів у кафе і ресторанах. Обмеження торкнуться і громадського транспорту.