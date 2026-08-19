Reuters узнало о новой угрозе для украинской металлургии
Украинская металлургия, пятый год работающая в условиях полномасштабной войны, столкнулась с новой угрозой - усилением торговых ограничений со стороны Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Факторы влияния
Как отмечается в статье, на металлургическую отрасль одновременно давят российские атаки, фактическая блокировка черноморских маршрутов, рост логистических расходов и повышение тарифов "Укрзализныци" на 30%.
ЕС с 1 июля почти вдвое сократил годовые квоты на беспошлинный импорт стали, а поставки сверх установленных объемов облагаются пошлиной в 50%. По оценке GMK Center, новая квота для Украины составляет около 1 млн. тонн и может означать сокращение украинского экспорта стали в ЕС на 60% по сравнению с 2025 годом.
"Вместо поддержки со стороны Европейского Союза мы сталкиваемся с ограничениями", - заявил Reuters операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.
Почему рынок ЕС важен
ЕС остается ключевым рынком для украинской металлургии - на него приходится около 80% экспорта украинской стали. В общей сложности металлургическая продукция формирует около 15% экспорта Украины.
По словам Мироненко, новые ограничения могут заставить "Запорожсталь" сократить работу части производственных линий и переориентироваться на производство чугуна, на которое не распространяются квоты. Это означает простой около 50% мощностей предприятия.
Дополнительный удар - закрытие морского экспорта
Дополнительным ударом явилось фактическое прекращение работы черноморского экспортного маршрута.
Поэтому "Запорожсталь" вынуждена импортировать коксующийся уголь через европейские порты, что увеличивает расходы примерно на 30-40 долларов на тонну.
Необходимость отдельного подхода для Украины
НБУ оценивает совокупные потери валютной выручки во ІІ полугодии 2026 года только из-за блокирования Россией портов примерно в 2,5 млрд долларов.
А вместе с другими ограничениями эффект по оценке экспертов может составить 10-12 пунктов ВВП в 2026-2027 годах. Отраслевое объединение "Укрметаллургпром" призывает правительство добиваться исключений украинской металлургии.
На этом фоне украинские производители постепенно теряют конкурентоспособность на европейском рынке и уступают место турецким, китайским и европейским компаниям.
Напомним, ранее депутаты Европарламента также призвали Еврокомиссию пересмотреть подход к применению CBAM в отношении Украины и учесть исключительные условия военного времени при принятии решений по квотам и углеродным платежам.