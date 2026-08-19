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Reuters узнало о новой угрозе для украинской металлургии

14:31 19.08.2026 Ср
2 мин
По данным издания, ЕС вытесняет украинскую металлургию со своего рынка
aimg Александр Мороз
Reuters узнало о новой угрозе для украинской металлургии ЕС вытесняет украинскую металлургию со своего рынка (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинская металлургия, пятый год работающая в условиях полномасштабной войны, столкнулась с новой угрозой - усилением торговых ограничений со стороны Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Факторы влияния

Как отмечается в статье, на металлургическую отрасль одновременно давят российские атаки, фактическая блокировка черноморских маршрутов, рост логистических расходов и повышение тарифов "Укрзализныци" на 30%.

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ЕС с 1 июля почти вдвое сократил годовые квоты на беспошлинный импорт стали, а поставки сверх установленных объемов облагаются пошлиной в 50%. По оценке GMK Center, новая квота для Украины составляет около 1 млн. тонн и может означать сокращение украинского экспорта стали в ЕС на 60% по сравнению с 2025 годом.

"Вместо поддержки со стороны Европейского Союза мы сталкиваемся с ограничениями", - заявил Reuters операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Почему рынок ЕС важен

ЕС остается ключевым рынком для украинской металлургии - на него приходится около 80% экспорта украинской стали. В общей сложности металлургическая продукция формирует около 15% экспорта Украины.

По словам Мироненко, новые ограничения могут заставить "Запорожсталь" сократить работу части производственных линий и переориентироваться на производство чугуна, на которое не распространяются квоты. Это означает простой около 50% мощностей предприятия.

Дополнительный удар - закрытие морского экспорта

Дополнительным ударом явилось фактическое прекращение работы черноморского экспортного маршрута.

Поэтому "Запорожсталь" вынуждена импортировать коксующийся уголь через европейские порты, что увеличивает расходы примерно на 30-40 долларов на тонну.

Необходимость отдельного подхода для Украины

НБУ оценивает совокупные потери валютной выручки во ІІ полугодии 2026 года только из-за блокирования Россией портов примерно в 2,5 млрд долларов.

А вместе с другими ограничениями эффект по оценке экспертов может составить 10-12 пунктов ВВП в 2026-2027 годах. Отраслевое объединение "Укрметаллургпром" призывает правительство добиваться исключений украинской металлургии.

На этом фоне украинские производители постепенно теряют конкурентоспособность на европейском рынке и уступают место турецким, китайским и европейским компаниям.

Напомним, ранее депутаты Европарламента также призвали Еврокомиссию пересмотреть подход к применению CBAM в отношении Украины и учесть исключительные условия военного времени при принятии решений по квотам и углеродным платежам.

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