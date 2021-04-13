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Реструктуризація валютних іпотечних кредитів може нашкодити економіці, - експерт

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 10:26
Реструктуризація валютних іпотечних кредитів може нашкодити економіці, - експерт Фото: Раді не рекомендують схвалити закон про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Законопроекти про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів (№4475 та №4398) є фактором дестабілізації банківської системи. Крім того, вони створюють нерівні умови для позичальників.

Про це заявив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Єгор Киян в коментарі "Апострофу".

"Законодавчі ініціативи, які зараз проштовхують у Верховній раді, грають на користь злісних неплатників і морально пригнічують тих, хто платить, навіюється ідея, що не платити - це нормально, причому йде це від держави. Підриваються основи. Підривається стабільність банківської системи", - говорить Киян.

Водночас експерти зазначають, що передбачене законопроектами продовження мораторію на стягнення майна може призвести до того, що недобросовісні позичальники ігноруватимуть свої обов’язки, навіть маючи можливість віддавати борги.

Нагадаємо, в кінці березня Рада прийняла цей закон за основу.

Раніше звернення до президента та голови Верховної ради з проханням не допустити прийняття законопроекту №4475 підписали Американська торговельна палата, Європейська бізнес-асоціація, Незалежна асоціація банків України та Форум провідних міжнародних фінансових установ.

Бізнес-спільнота стверджує, що закон заблокує реалізацію розвитку іпотечного кредитування та державних програм щодо забезпечення населення та бізнесу доступними банківськими кредитами, оскільки замість спрямування коштів на фінансування цих програм банки будуть змушені вливати вільні кошти в капітал, щоб покрити негативні наслідки ухвалення закону.

Як відомо, під час минулого "банкопаду" з держбюджету було витрачено понад 250 мільярдів гривень.

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