Реструктуризація боргу Бахматюка UkrLandFarming перед Ощадбанком - хороша новина для ринку, - експерти

UkrLandFarming Бахматюка почав процедуру реструктуризації боргу перед "Ощадбанком"

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, згідно із законом про фінансову реструктуризацію, почав процедуру реструктуризації боргу перед державним "Ощадбанком". Про це заявляє адміністративний секретаріат при Незалежній асоціації банків України, повідомляє "Обозреватель".

Як зазначається, на думку аналітиків Concorde Capital, реструктуризація боргу UkrLandFarming є позитивною новиною для державного банку і для ринку в цілому.

Зазначається, що в оголошенні про фінансову реструктуризацію по ряду компаній, що входять в структуру UkrLandFarming і Avangardco говориться, що UkrLandFarming Бахматюка і державний "Ощадбанк" розпочав процедуру врегулювання питання з погашенням боргу в 100 млн доларів. Зокрема, заявки подані від ТОВ "Імперово Фудз", ВАТ "Агрохолдинг Авангард" і ВАТ "Райз-Максимко". Крім того, повідомляється, що перше зібрання залучених кредиторів призначено на 16 серпня. Також видання зазначає, що за даними "Інтерфакс-Україна" з посиланням на топ-менеджера компанії Ігоря Петрашка, деталі угоди з'являться вже через місяць.

На думку аналітиків, для підтримки бізнесу компанії також важливо здійснити операцію з реструктуризації з державними структурами - Національним банком України і Державним фондом гарантування вкладів, як це пропонує власник UkrLandFarming Бахматюк.

"Новина позитивна для "Ощадбанку" і виглядає нейтральною для власників облігацій UkrLandFarming і Avangardco, які ще не домовилися про реструктуризацію облігацій", - заявив керівник аналітичного відділу Concorde Capital, одного з найбільших операторів на Українській біржі, Олександр Паращій.

Наголошується, що Бахматюк пропонує НБУ залучити аудиторів великої четвірки для вирішення питання реструктуризації боргів двох раніше підконтрольних йому банків, що знаходяться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб. Бахматюк також заявив, що сподівається конструктивно вирішити питання боргу з новим главою НБУ.

На даний момент Бахматюк є єдиним з власників банків, що постраждали в результаті "банківської зачистки", яку проводила екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва, який заявляє про готовність виплатити всі борги своїх банків за узгодженою з НБУ процедурою реструктуризації.