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Рішення ВСУ не може автоматично припинити повноваження голови правління, - "Нафтогаз"

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 20:50
Рішення ВСУ не може автоматично припинити повноваження голови правління, - "Нафтогаз" Фото: НАК "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Законність призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" може підтвердити суд, а нещодавно ухвалені судові рішення стосуються лише забезпечувальних заходів, які вже втратили свою актуальність. Тож усі повноваження голови правління компанії Юрія Вітренка залишаються чинними.

Про це повідомляють в "Нафтогаз України".

"Оскільки Клер Споттісвуд звільнилася з наглядової ради ще у вересні, то цей припис давно втратив свою актуальність, і, відповідно втратили свою актуальність забезпечувальні заходи у вигляді зупинення дії припису. При цьому відповідно до ст. 26 закону "Про запобігання корупції" у випадках порушення цієї статті НАЗК має звернутись до суду з позовом про припинення трудового договору, що НАЗК вже і зробило, але суд ще не розглядав цю справу по суті", - наголосили у "Нафтогазі".

За даними компанії, відповідно до ст. 36 Кодексу законів України про працю, в такому випадку особа підлягає звільненню виключно після отримання відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

Отже, прийняття рішення Верховним судом стосовно рішення судів першої та апеляційної інстанції про зупинення дії припису голові наглядової ради Клер Споттісвуд до закінчення розгляду справи по суті, не означає автоматичне припинення трудового договору і не може призвести до автоматичного припинення трудового договору

"Верховний суд у постанові від 02.02.22 по справі №640/18576/21 скасував лише рішення судів першої та апеляційної інстанції про зупинення дії припису голові наглядової ради Клер Споттісвуд до закінчення розгляду справи по суті", - йдеться у заяві компанії.

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Верховний суд Нафтогаз України
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