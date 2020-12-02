Рішення Росії поновити експорт бітуму загрожує нацбезпеці України, - експерт

Фото: ремонт доріг (РБК-Україна)

Росія вирішила поновити експорт мастил та бітуму в розпал програми "Велике будівництво", щоби повернути економічну та політичну залежність України.

Про це повідомляє громадська організація "Конституційно-правовий конгрес".

Активісти нагадали, що експорт був заборонений з квітня 2019 року, однак 8 жовтня 2020 року уряд країни-агресора вирішив поновити поставки. Аби експортувати продукти перероблення нафти, компанії повинні будуть отримати спецдозвіл від Мінекономрозвитку РФ і тільки за особливих умов.

"Дозволи отримуватимуть ті компанії, що здійснюють ввіз нафтопродуктів на непідконтрольні Україні ДНР і ЛНР, а також ті, що перераховують кошти у спеціальні фонди. Відповідно надалі ці гроші направляють на підтримку терористичних угрупувань країни-агресора. Таким чином, в разі постачання в Україну російського бітуму нашу державу планують зробити не тільки енергозалежною від РФ, а й поставити під загрозу національну безпеку", - стверджує голова організації Павло Янцен.

Згідно з численними повідомленнями СБУ, донедавна Росія ввозила в Україну бітум як контрабанду - реекспортом через треті країни без сплати мита й податків.

Протягом 2019-2020 років таким чином могло бути ввезено понад 200 тис. тонн бітуму загальною вартістю більше 4 млрд грн. Будматеріал з націнкою продавали українським компаніям, що вигравали тендери на будівництво доріг.

"Якщо раніше все це робили в невеликій кількості й підпільно, то зараз на ринок України планують увійти легально, фінансуючи натомість терористів на Сході України", - зазначає Янцен.

Експерт вважає, що Україна не може стати залежною від імпорту нафтопродуктів з Росії.

"Країна-агресор використовує такі поставки як економічні та політичні важелі впливу. Росія, що веде відкриту війну на нашому Сході, може в будь-який момент "натиснути" на Україну. Цього не можна допустити", - наголосив голова "Конституційно-правового конгресу".

Нагадаємо, рішення про розблокування експорту уряд РФ ухвалив після помітного погіршення відносин України з Білорусією на фоні масових протестів. Саме Білорусь після торговельних санкцій проти РФ монополізувала ринок імпортних продуктів нафтоперероблення в Україні: майже 70% поставок у 2020 році проти 10% у 2017 році.