Рішення Гончарука впровадити дешеву іпотеку відповідає європейській практиці, - експерт

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кабмін заклав усі необхідні механізми, щоб зробити кредити на житло доступними

Кабінет міністрів України та прем'єр-міністр Олексій Гончарук заклали усі необхідні механізми, щоб зробити кредити на житло доступними й знизити кредитну ставку на іпотеку. Про це заявив політичний експерт Тарас Семенюк, передає Інтерфакс-Україна.

"Очевидно, що ключовим завданням є дійсно зменшення кредитних ставок. Щоб українці могли брати кредити на придбання житла. Так, як це працює в Європі. Коли ти береш на 20-30 років, теж платиш щомісяця якийсь певний мінімум за свою квартиру. Я бачу всі підстави для того, щоб ці підвалини десь були закладені в реформах. Нарешті за останні 6 місяців, по-моєму, динаміка реформ збільшилася", - сказав Семенюк.

Він також додав, що низькі відсотки на іпотеку - це європейська практика, яка працює в ЄС вже багато років. "В рамках економічного зростання очевидно, що процентні ставки повинні падати й вони вже за останній час почали падати", - підкреслив політолог.

Він також нагадав, що крім доступної іпотеки, українцям необхідні й дешеві кредити для старту власної справи, і ця програма в Україні вже працює і стає популярною серед підприємців.

"Ця програма, запущена недавно, коли українці можуть отримувати кредити під 5-7-9% на розвиток власної справи - це і є стимулюванням малого і середнього бізнесу. Коли Італія такий же шлях проходила, коли маленькі домогосподарства отримали кредити від держави під низькі відсотки й зараз ми бачимо ось ці всі відомі італійські бренди, які саме з цього починали. Я думаю, що це гарний початок, наскільки я розумію, ця програма дешевих кредитів зараз досить популярна серед людей", - сказав Семенюк.

Як раніше писало РБК-Україна, Олексій Гончарук назвав сьогоднішню іпотеку справжньою кабалою, вибратися з якої неможливо, а завдання уряду - вже в цьому році знизити відсоток до 10.