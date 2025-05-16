ua en ru
Пт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Renault представил новый электрический кроссовер с полным приводом: подробности

Пятница 16 мая 2025 20:59
UA EN RU
Renault представил новый электрический кроссовер с полным приводом: подробности Фото: Renault представил новый электрический кроссовер с полным приводом (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Электрический Renault 4 получил версию с полным приводом. Новинка называется Renault 4 Savane 4×4 и пока носит статус концепта. От обычного хэтчбека полноприводный R4 отличается двухмоторной силовой установкой, расширенной колеей и увеличенным клиренсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

На примере концепта Renault 4 Savane 4x4 французы продемонстрировали потенциал платформы AmpR Small. Хэтчбеку добавили второй электромотор, расширили колею и на 15 миллиметров приподняли над дорогой.

Renault представил новый электрический кроссовер с полным приводом: подробности

Полный привод не превратил авто во внедорожник. Но и предшественники Renault Colorale Savane и оригинальный R4 Savane тоже ими не были. Зато само имя ассоциируется с классическими моделями Renault.

Концепт-кар окрашен в новый зеленый оттенок Jade Green, а его крышу украшает ткань с пиксельным узором. Штатные упоры на бамперах заменены новыми, распечатанными на 3D-принтере с амортизирующими свойствами. Салон отделан текстилем из термопластичного полимера. Завершающие штрихи - вышивки с цифрами "4" и узор "гусиные лапки" на спинках сидений.

Renault представил новый электрический кроссовер с полным приводом: подробности

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок Renault Электромобили
NEWS
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину