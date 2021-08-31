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Компанія Renault представила електричний седан Mobilize Limo для таксі

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Вівторок 31 серпня 2021 08:36
Компанія Renault представила електричний седан Mobilize Limo для таксі Фото: Mobilize Limo (mobilize.com)
Автор: Константин Широкун

Новий суббренд французького автовиробника явив світу новий електромобіль, який розрахований на корпоративні парки і служби таксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Mobilize.

Новинка представлена під суббрендом Mobilize, який створений спеціально для електромобілів, і орієнтований на шерінгові автомобілі. Після міського автомобіля EZ-1 Prototype, який був представлений в січні, компанія представляє новий Mobilize Limo, повністю електричний седан, спеціально розроблений для таксі, а також прокатних компаній.

Світовий дебют новинки намічено на 8 вересня в рамках виставки IAA Mobility 2021. Mobilize Limo - це седан довжиною 4,67 м і з колісною базою 2,75 м. Палітра кольорів буде обмежена чорним, сірим і білим тонами.

Компанія Renault представила електричний седан Mobilize Limo для таксіЦікаво, що електромобіль отримав кліренс 175 мм. Цьому значенню позаздрять багато компактних кросоверів. Електромобіль приводиться в рух електродвигуном потужністю 150 к.с. і максимальним крутним моментом 220 Нм.

Розгінна динаміка машини з місця до 100 км/год – 9,6 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 140 км/ч. Такі скромні характеристики повинні забезпечити седану серйозний запас ходу. Новинка має три режими руху - Eco, Normal і Sport. Літій-іонний акумулятор ємністю 60 кВт•год забезпечує дальність ходу на одному заряді до 450 км по циклу WLTP.

Компанія Renault представила електричний седан Mobilize Limo для таксіУ Mobilize не коментують платформу, яку використовує електричний седан, але можна припустити, що в основі моделі лежить модульна архітектура Renault Group CMF-EV. Вона знайома по електрокроссоверу Nissan Ariya, на ній же побудують абсолютно новий Renault Mеgane.

Компанія Renault представила електричний седан Mobilize Limo для таксі

Нагадаємо, дизайнери General Motors показали кермо майбутнього. В даному випадку рульове колесо має прямокутну форму і більше нагадує штурвал.

Також повідомлялося, що у Парижі швидкість автомобілів обмежили на позначці 30 км/год. Обмеження не стосуються об'їзної дороги, а також окремих бульварів.

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