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У Парижі швидкість автомобілів обмежили на позначці 30 км/год

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Париж, Понеділок 30 серпня 2021 16:12
У Парижі швидкість автомобілів обмежили на позначці 30 км/год Париж, Єлисейські поля (Фото: wikimedia.org)
Автор: Вадим Добровольский

У Парижі ввели нове обмеження швидкості для автомобілів. З 30 серпня максимальна швидкість становить 30 км/год, за винятком кільцевої дороги та окремих бульварів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

З понеділка, 30 серпня, в Парижі введені нові швидкісні обмеження для автомобілів. Відтепер швидкість руху автотранспорту не повинна перевищувати 30 км/год.

Обмеження не стосуються об'їзної дороги, а також окремих бульварів. Зокрема, новий ліміт швидкості не діє на Єлисейських полях. На Кільцевій дозволена швидкість залишилася на колишньому рівні 70 км/год, а на виділених бульварах - 50 км/год.

Нове обмеження введено з метою підвищення безпеки дорожнього руху в столиці Франції. Також зменшення швидкості має посприяти зниженню рівня шуму в місті.

У Парижі швидкість автомобілів обмежили на позначці 30 км/год

Кільцева дорога Парижа (Фото: wikimedia.org)

Повідомляється, зниженням швидкості до 30 км/год незадоволені жителі передмість Парижа, для яких дорога на роботу і додому тепер буде займати більше часу. А ось самі парижани, згідно з опитуванням, проведеним соціологічним інститутом Ifop, в цілому підтримують нововведення: за зниження швидкості висловився 61% опитаних.

Нагадаємо, в Україні в населених пунктах встановлено ліміт 50 км/год. У деяких містах, включаючи Київ, на окремих ділянках максимально дозволена швидкість руху становить 80 км/год.

Нагадаємо, з 30 серпня на дорогах України з'явилися нові ділянки з TruCAM. Прилади вимірювання швидкості Патрульна поліція почала використовувати на 10 нових ділянках в шести областях країни.

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