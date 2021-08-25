Renault показав туристичний кемпер на шасі Trafic

Renault перетворив Trafic на готельний номер на колесах. У розпорядженні екіпажу двоспальне ліжко, душ і навіть веранда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Renault .

Renault представив Мінівен Trafic SpaceNomad. Перед публікою новий кемпер постане на автошоу кемперів в Дюссельдорфі. Кемпер Trafic SpaceNomad стане серійним і вже в наступному році стане доступним для замовлення на більшості європейських ринків компанії.

Модель базується на шасі Trafic і доступна в двох варіантах довжини – 5080 мм і 5480 мм. Автомобіль доступний в чотирьох - і п'ятимісній конфігураціях. Покупці можуть вибрати кілька варіантів турбодизелів потужністю від 110 до 170 к.с. У якості трансмісії можна обрати як 6-ступінчасту МКП, так і роботизовану коробку передач з такою ж кількістю ступенів.

Trafic SpaceNomad отримав висувний тент і задній ряд крісел, який трансформується в ліжко. Зона кухні оснащена двоконфорочною плитою, холодильником об'ємом 49 літрів і раковиною з краном. Є навіть окремий виносний стіл, який можна використовувати всередині або зовні автомобіля.

Серед інших особливостей - поворотні передні сидіння, виносний душ і розкладна веранда розміром 220 на 235 см. Покупці також знайдуть світлодіодне внутрішнє освітлення і додатковий обігрівач на 2000 Вт. У розпорядженні автомандрівників також бездротовий зарядний пристрій для смартфона і 8-дюймова інформаційно-розважальна система з підтримкою Android Auto і Apple CarPlay.