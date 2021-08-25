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Добре, але мало: оновився кросовер Range Rover Velar

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Середа 25 серпня 2021 07:40
Добре, але мало: оновився кросовер Range Rover Velar Фото: Оновлений Range Rover Velar (Land Rover)
Автор: Вадим Добровольский

Незважаючи на те, що британський позашляховик Range Rover Velar нещодавно вже пережив рейстайлінг, компанія Land Rover додала йому нових дизайнерських і технічних фішок до модельного року 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Land Rover.

Так, наприклад, в палітру кольорів кузова додані 14 нових відтінків з фірмової колекції SV Bespoke. А ще Velar навчився оновлювати мультимедійну систему Pivi "по повітрю". Крім того, машина отримала вдосконалену систему іонізації та очищення повітря, яка фільтрує мікрочастинки і здатна очищати салонну "атмосферу" ще до поїздки.

Добре, але мало: оновився кросовер Range Rover VelarУ списку електронних асистентів - покращений адаптивний круїз-контроль, який тепер може автоматично підрулювати, вирівнюючи машину в займаній смузі.

Але найголовнішим нововведенням стала спецверсія Auric Edition, створена на базі модифікації R-Dynamic S. зовнішні відмінності від стандартної моделі складаються в золотистому декорі решітки радіатора і 20-дюймових колесах сріблястого кольору. В якості опції доступні 22-дюймові "катки" і контрастний дах. А ось інтер'єр залишився без змін.

Добре, але мало: оновився кросовер Range Rover Velar

Спецверсія Range Rover Velar Auric Edition

Лінійка двигунів залишилася без змін: пара трилітрових "турбошісток": бензинова потужністю 250 кВт і дизельна з віддачею 221 кВт. Компанію їм складуть також "турбочетверки" потужністю 150 кВт (дизель) і 184 кВт (бензин). Є також підзаряжаємий гібрид.

В Європі Range Rover Velar 2022 модельного року вже доступний для замовлення. Ціни у Великобританії починаються з 45 925 фунтів стерлінгів (62 710 доларів США). Спецверсія Auric Edition оцінена в Німеччині від 70 085 Євро (81 869 доларів США).

Нагадаємо, новий Mercedes C-Class став позашляховиком. Компанія представила крос-універсал C-Class All-Terrain, адаптований до бездоріжжя.

Також повідомлялося, що преміальний седан Bentley Flying Spur отримав флагманську версію Mulliner.

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