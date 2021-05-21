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Регулятор спростить перехід непобутових споживачів газу до нових постачальників

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Україна, П'ятниця 21 травня 2021 17:23
Регулятор спростить перехід непобутових споживачів газу до нових постачальників Фото: підприємства теплокомунерго зможуть змінювати постачальників у разі заборгованості (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 26 травня розгляне зміни до Правил постачання природного газу. Планується запровадити більш гнучкі механізми зміни постачальника природного газу для споживачів, що не є побутовими.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Згідно з проектом, споживач матиме право надати новому постачальнику письмовий дозвіл діючого постачальника на його перехід до нового постачальника. Такий дозвіл буде альтернативою письмовій довідці діючого постачальника або складеного з ним акту звірки взаєморозрахунків про відсутність простроченої заборгованості, які є обов’язковими для зміни постачальника.

При цьому регулятор звертає увагу, що за споживачем залишається обов’язок щодо виконання своїх фінансових зобов’язань перед діючим постачальником у частині розрахунку за спожитий природний газ.

"Слід також зазначити, що у разі наявності у діючого постачальника сумнівів щодо здійснення споживачем, що не є побутовим, оплати вартості спожитого ним природного газу у попередніх періодах, такий постачальник має право відмовити споживачу у наданні дозволу на його перехід до нового постачальника", - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, що є в розпорядженні регулятора, частина підприємств-ліцензіатів, які відпускають теплову енергію (теплокомуненерго), вже підписали комерційні договори на постачання природного газу з новими постачальниками, що дасть їм можливість здійснювати безперебійне постачання гарячої води споживачам та вчасно розпочати опалювальний сезон.

Нагадаємо, Кабінет міністрів відмовився продовжувати дію ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго. Постанова уряду діяла тільки до 20 травня 2021 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 19 травня зазначив, що підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу. Вони отримають це право навіть у разі заборгованості за газ, додав прем'єр.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 лютого після переговорів між "Нафтогазом", органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

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