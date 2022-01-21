ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Регулюванням цін на газ уряд субсидує агрокомпанії за рахунок газодобувної галузі, - REDD

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 21 січня 2022 12:40
Регулюванням цін на газ уряд субсидує агрокомпанії за рахунок газодобувної галузі, - REDD Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Рішенням про регулювання цін на газ український уряд фактично надав низці експортерів соняшникової олії та м'яса птиці субсидію за рахунок приватних газовидобувних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд британського агентства REDD.

"Запропоноване ціноутворення закріплює, що менш ефективні виробники з великими витратами зможуть заробити велику маржу. Також це прямий стимул збільшити витратну частину будь-що", - цитує REDD аналітика інвестиційної компанії Dragon Capital Дениса Сакву.

Також, за його словами, зараз неможливо визначити, хто купуватиме газ у найдешевших виробників, а хто у найдорожчих, при цьому ціни можуть відрізнятися вдвічі через затратну складову, але цінова конкуренція буде неможлива через фіксовані ціни.

Агентство підкреслило, що у затвердженому списку покупців пільгового газу значаться великі експортери, такі як виробник соняшникової олії "Кернел" та виробник м'яса птиці МХП, що означає, що приватні газодобувачі субсидуватимуть експорт м'яса птиці, олій та інших продуктів.

Також у REDD додали, що затверджена процедура торгів газом передбачає захисний механізм, який має гарантувати, що придбаний газ використовуватиметься лише для виробництва основних продовольчих товарів, проте на практиці це буде складно проконтролювати.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
Британія попередила Росію: українці будуть битися, вас чекає новий Афганістан і Чечня
Британія попередила Росію: українці будуть битися, вас чекає новий Афганістан і Чечня
DAILY
Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ