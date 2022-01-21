Регулюванням цін на газ уряд субсидує агрокомпанії за рахунок газодобувної галузі, - REDD

Рішенням про регулювання цін на газ український уряд фактично надав низці експортерів соняшникової олії та м'яса птиці субсидію за рахунок приватних газовидобувних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд британського агентства REDD.

"Запропоноване ціноутворення закріплює, що менш ефективні виробники з великими витратами зможуть заробити велику маржу. Також це прямий стимул збільшити витратну частину будь-що", - цитує REDD аналітика інвестиційної компанії Dragon Capital Дениса Сакву.

Також, за його словами, зараз неможливо визначити, хто купуватиме газ у найдешевших виробників, а хто у найдорожчих, при цьому ціни можуть відрізнятися вдвічі через затратну складову, але цінова конкуренція буде неможлива через фіксовані ціни.

Агентство підкреслило, що у затвердженому списку покупців пільгового газу значаться великі експортери, такі як виробник соняшникової олії "Кернел" та виробник м'яса птиці МХП, що означає, що приватні газодобувачі субсидуватимуть експорт м'яса птиці, олій та інших продуктів.

Також у REDD додали, що затверджена процедура торгів газом передбачає захисний механізм, який має гарантувати, що придбаний газ використовуватиметься лише для виробництва основних продовольчих товарів, проте на практиці це буде складно проконтролювати.