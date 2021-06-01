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Реєстрація "земельного" референдуму Тимошенко стане тестом для влади, - експерт

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Київ, Вівторок 01 червня 2021 15:06
Реєстрація "земельного" референдуму Тимошенко стане тестом для влади, - експерт Фото: референдум (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Реєстрація Центральною виборчою комісією ініціативної групи "земельного" референдуму буде тестом для влади, який покаже, чи готова вона діяти у демократичному полі.

Про це заявив політичний експерт Олександр Кочетков у Facebook.

"Маємо перший тест для влади на довіру до своїх співгромадян, адже в Офісі президента прекрасно знають, що 77% українців за референдум по землі, при цьому 79% проти продажу її іноземцям, в якій би прихованій формі це не подавали", - вважає експерт.

За його словами, команда Тимошенко - єдина політична сила, яка протистоїть впровадженню "дикого" ринку землі, який має стартувати вже з 1 липня цього року.

Зокрема, "Батьківщина" допомогла організувати збори ініціативної групи, яка налічує 11 тисяч людей з усіх областей України, та підготувати документи до ЦВК, необхідні для початку збору трьох мільйонів підписів для всеукраїнського референдуму проти продажу землі.

"Якщо ЦВК референдум заблокує, це буде означати, що в Україні чергова тенденція до диктатури", - зауважив Кочетков.

Нагадаємо, раніше під Києвом "Батьківщина" Юлії Тимошенко разом із представниками фермерських асоціацій, громадськими активістами дали старт "референдуму на захист землі".

До організації всеукраїнського волевиявлення за народною ініціативою зголосилися долучитися 17 тисяч людей.

Ініціативну групу "земельного референдуму" було вирішено утворити в кількості 11 тисяч учасників, які невдовзі розпочнуть збір 3 млн підписів.

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