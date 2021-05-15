Реформа корпоративного управління в держсекторі країни ще не реалізована, - експерт

Державі потрібна система корпоративного управління в держкомпаніях, щоб у політиків не було можливості вивести з компанії гроші. Для цього потрібна система запобігання корупції, якою є корпоративне управління.

"З іншого боку, це державні компанії і управляє ними держава. Якщо державу відірвати від управління держкомпанією, то буде прихована приватизація, тобто активи нібито належать державі, а користуватися ними буде менеджмент, не підконтрольний державі. Потрібен баланс - держава розпоряджається компанією, але міністри не мають прямого впливу. Ідея корпоративного управління - щоб Кабмін, міністри ставили стратегічні цілі для менеджменту компаній, але вручну управляти держвласністю ніхто не міг. Тобто, створюється система показників, і з'являється наглядова рада, яка контролює виконання показників і стратегічних цілей", - розповів Павло Кухта.

Водночас, на його думку, для НАК "Нафтогаз України" однією із стратегічних цілей, поставлених державою, має бути збільшення видобутку газу.

"Якщо ми говоримо про "Нафтогаз", контролюючу компанію "Укргазвидобування", яка видобуває три чверті обсягу газу в країні, то показники з видобутку газу мають значення. Інша справа, що для НАК "Нафтогаз України" не було затверджено ніяких показників для компанії, там була тільки політика власності, що описує, для чого потрібна компанія "Нафтогаз", але конкретних показників перед менеджерами і наглядовою радою не поставили, і це питання до Кабміну, чому", - додав експерт.

Коментуючи питання стандартів OECD, експерт підкреслив: якщо наглядова рада в держкомпанії зобов'язана ефективно стежити за роботою компанії, значить, і компетенції членів НС повинні відповідати тому, чим займається така держкомпанія. Іншими словами, невідповідність компетенцій членів Наглядової ради держкомпанії профілю держкомпанії є прямим порушенням стандартів OECD, що лежать в основі реформи корпоративного управління.

Також Кухта вважає, що в Україні реформа корпоративного управління в держсекторі ще не реалізована.

"Реформа не завершена. Треба налагодити нормальну роботу державного сектору. Корпоративне управління - важливий інструмент переходу від ручного управління та великої корупції до стратегічного управління та мінімізації корупції. У багатьох випадках цей інструмент в країні погано імплементований. Але сама система корпоративного управління з досвіду багатьох країн працює і показує результат. Необхідно нормально застосувати інструмент корпоративного управління в держсекторі України", - зазначив він.