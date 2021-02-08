Рефлексія під тиском пандемії: Кулеба побоюється штучного контролю кордонів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає поспішним рішення про введення паспортів вакцинації від COVID-19. Він побоюється штучного контролю кордонів.
Про це Дмитро Кулеба сказав у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
За його словами, тема паспортів щеплень відноситься до категорії рішень: "а давайте щось зробимо".
"Питання мобільності, те як воно буде вирішено, буде індикатором, чи не залишимося ми в рамках вільного світу, чи під приводом пандемії будуть встановлені нові обмеження для згортання мобільності... Комплексного рішення щодо паспортів немає, відбувається рефлексія під тиском пандемії і вимогою до урядів щось робити", - сказав Кулеба.
Міністр також додав, що певний контроль має бути, але штучний контроль буде відкиданням світу у минуле навіть набагато гіршим, ніж сама пандемія.
Нагадаємо, віце-прем'єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні технічно готові до створення "COVID-паспортів". Він розповів, на базі чого їх можуть зробити.
Крім того, раніше головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що сертифікат про вакцинацію від коронавірусу не буде обов'язковим в Україні поки обмежений доступ до вакцин. Однак його зможуть видавати для подорожей в разі необхідності.
Також він говорив, що запис про вакцинацію від коронавірусу будуть робити в електронній системі охорони здоров'я України. Отримати COVID-паспорт українці зможуть у свого сімейного лікаря.