ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рефлексія під тиском пандемії: Кулеба побоюється штучного контролю кордонів

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 12:46
Рефлексія під тиском пандемії: Кулеба побоюється штучного контролю кордонів Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає поспішним рішення про введення паспортів вакцинації від COVID-19. Він побоюється штучного контролю кордонів.

Про це Дмитро Кулеба сказав у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

За його словами, тема паспортів щеплень відноситься до категорії рішень: "а давайте щось зробимо".

"Питання мобільності, те як воно буде вирішено, буде індикатором, чи не залишимося ми в рамках вільного світу, чи під приводом пандемії будуть встановлені нові обмеження для згортання мобільності... Комплексного рішення щодо паспортів немає, відбувається рефлексія під тиском пандемії і вимогою до урядів щось робити", - сказав Кулеба.

Міністр також додав, що певний контроль має бути, але штучний контроль буде відкиданням світу у минуле навіть набагато гіршим, ніж сама пандемія.

Нагадаємо, віце-прем'єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні технічно готові до створення "COVID-паспортів". Він розповів, на базі чого їх можуть зробити.

Крім того, раніше головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що сертифікат про вакцинацію від коронавірусу не буде обов'язковим в Україні поки обмежений доступ до вакцин. Однак його зможуть видавати для подорожей в разі необхідності.

Також він говорив, що запис про вакцинацію від коронавірусу будуть робити в електронній системі охорони здоров'я України. Отримати COVID-паспорт українці зможуть у свого сімейного лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика паспорт
NEWS
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію