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Ребров потерял двух звезд УПЛ на летние матчи отбора к Евро-2024

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Скопье, Четверг 15 июня 2023 10:16
Ребров потерял двух звезд УПЛ на летние матчи отбора к Евро-2024 Фото: Тренировки "сине-желтых" на немецкой земле (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Перед двумя июньскими поединками квалификации к чемпионату Европы 2024 лазарет национальной команды Украины пополнился двумя представителями Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Защитник Валерий Бондарь и полузащитник Александр Пихаленок вылетели из обоймы "сине-желтых" из-за трудностей со здоровьем. Первый получил повреждение приводной мышцы, а второго беспокоят проблемы со ступней.

К поединкам против сборных Северной Македонии и Мальты готовятся 25 исполнителей. В частности, в общей группе тренируются защитник Кривцов, хавбеки Кочергин и Буяльский, форвард Русин. Эта четверка пропустила спарринг против Германии 12 июня (3:3).

Накануне сборная Украины завершила тренировки в Бремене. Подопечные Сергея Реброва работали с мячом, оттачивали передачи, занимались тактической и игровой подготовкой к встрече с балканцами 16 июня.

В Скопье сборная прибыла в среду вечером. Первое тренировочное занятие состоится накануне матча с Северной Македонией. В четверг "сине-желтые" опробуют газон Национальной арены "Тоше Проески". Там украинцы побеждали в отборе к Евро-2016.

К слову, ранее вспомнили главные достижения Реброва-футболиста в составе сборной Украины.

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Сборная Украины Сергей Ребров
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