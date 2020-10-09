ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Реал" вніс Луніна в заявку на матчі групового етапу Ліги чемпіонів

Мадрид, П'ятниця 09 жовтня 2020 13:33
"Реал" вніс Луніна в заявку на матчі групового етапу Ліги чемпіонів
Фото: Андрій Лунін (realmadrid.com)
Автор: Вера Олейник

Мадридський "Реал" подав офіційну заявку на матчі групового етапу Ліги чемпіонів. В неї включений український голкіпер Андрій Лунін.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Всього в списку 35 заявлених гравців.

Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Дієго Альтубе, Луїс Лопес
Захисники: Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Серхіо Рамос, Рафаель Варан, Начо, Марсело, Альваро Одріосола, Ферлан Менді, Віктор Чуст, Мігель Гутьєррес Ортега, Серхіо Сантос
Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модріч, Каземіро, Федеріко Вальверде, Мартін Едегор, Іско, Марвін Парк, Серхіо Аррібас, Антоніо Бланко, Карлос Гонсалес
Нападники: Еден Азар, Карім Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Жуніор Вінісіус, Маріано Діас, Родріго, Уго Дуро, Хуан Латас.

Підопічні Зінедіна Зідана стартують в новому розіграші Ліги чемпіонів домашнім матчем з донецьким "Шахтарем", який запланований на 21 жовтня. Також в одну групу з ними потрапили "Інтер" та "Боруссія" М.

Нагадаємо, Андрій Лунін отримав позитивний тест на коронавірус у розташуванні Збірної України напередодні товариського матчу з Францією.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт Реалгрупповой раундАндрій ЛунінЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся