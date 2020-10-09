"Реал" вніс Луніна в заявку на матчі групового етапу Ліги чемпіонів

Фото: Андрій Лунін (realmadrid.com)

Мадридський "Реал" подав офіційну заявку на матчі групового етапу Ліги чемпіонів. В неї включений український голкіпер Андрій Лунін.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Всього в списку 35 заявлених гравців.

Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Дієго Альтубе, Луїс Лопес

Захисники: Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Серхіо Рамос, Рафаель Варан, Начо, Марсело, Альваро Одріосола, Ферлан Менді, Віктор Чуст, Мігель Гутьєррес Ортега, Серхіо Сантос

Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модріч, Каземіро, Федеріко Вальверде, Мартін Едегор, Іско, Марвін Парк, Серхіо Аррібас, Антоніо Бланко, Карлос Гонсалес

Нападники: Еден Азар, Карім Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Жуніор Вінісіус, Маріано Діас, Родріго, Уго Дуро, Хуан Латас.

Підопічні Зінедіна Зідана стартують в новому розіграші Ліги чемпіонів домашнім матчем з донецьким "Шахтарем", який запланований на 21 жовтня. Також в одну групу з ними потрапили "Інтер" та "Боруссія" М.

Нагадаємо, Андрій Лунін отримав позитивний тест на коронавірус у розташуванні Збірної України напередодні товариського матчу з Францією.