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"Реал" мінімально обіграв "Барселону" на "Камп-Ноу" в першому "Ель-Класико" сезону

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Барселона, Неділя 24 жовтня 2021 19:13
"Реал" мінімально обіграв "Барселону" на "Камп-Ноу" в першому "Ель-Класико" сезону Фото: "вершкові" переграли своїх заклятих ворогів в Ла-Лізі (twitter.com/LaLiga)
Автор: Ігор Литвиненко

Мадридський "Реал" переграв каталонську "Барселону" в першому "Ель-Класіко" сезону в іспанській Ла-Лізі. Перемогу "вершковим" принесли голи Давида Алаби і Лукаса Васкеса, "Барса" відповіла результативним ударом Куна Агуери - 2:1.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

І "Реал", і" Барселона "підходили до" Ель-Класіко "після матчів у Лізі чемпіонів з українськими грандами -" Шахтарем "і" Динамо " відповідно. І обидва матчі для іспанців виявилися досить легкими, щоб заощадити сили для очної зустрічі.

У першому таймі матч був відносно рівним і більше нагадував шахову партію. Перший реальний шанс відкрити рахунок у матчі мали каталонці. Депай увірвався в штрафну і відпасував на 11-ть метрів на Деста, який, перебуваючи абсолютно один, пробив вище поперечини.

"Реал" відповів і забив. На 32 - й хвилині Алаба, який грав на позиції центрального захисника, почав контратаку з перехоплення біля власного штрафного майданчика, пробіг майже через все поле, отримав передачу від Родріго і з меж штрафного вколотив м'яч у дальній кут воріт Тер Штегена-1:0.

У другому таймі команди продовжили тактичну боротьбу. "Барса" особливих моментом для того, щоб рахунок зрівняти не було. А ось "вершкові" змогли скористатися своїм шансом на контратаці. Вже в доданий час Асенсіо увірвався в штрафну і пробив по воротах Тер Штегена. Кіпер "Барси" удар відбив, але першим на добивання встиг Васкес - 2:0.

Правда, і каталонці свій гол забити таки змогли. В останній атаці перший гол за "синьо-гранатових" забив Агуеро - 1:2.

Перемога дозволила "Реалу" набрати 20 очок і очолити турнірну таблицю. Стільки ж очок мають "Севілья" і "Реал Сосьєдад", але мадридці мають кращу різницю голів. А ось "Барса" все так же залишається в середині таблиці - 15 балів і восьме місце.

&quot;Реал&quot; мінімально обіграв &quot;Барселону&quot; на &quot;Камп-Ноу&quot; в першому &quot;Ель-Класико&quot; сезону

"БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ" 1:2

Агуеро, 90+7 - Алаба, 32, Васкес, 90+3

"Реал": Куртуа - Васкес, Мілітао, Алаба, Менді - Модріч, Каземіро, Крум - Родріго (Вальверде, 71, Карвахаль, 90+1), Вінісіус (Асенсіо, 87) - Бензема

"Барселона": Тер Штеген - Мінгеза, Піке, Гарсія, Альба - Ф. де Йонг (Роберто, 77), Бускетс, Гаві (Л. де Йонг, 85) - Дест, Депай, Фаті (Агуеро, 74)

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