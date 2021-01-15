Реабілітація після ускладнень від COVID за держкошти: хто може претендувати

Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)

У разі ускладнень від COVID-19 працюючі українці можуть пройти реабілітацію за кошти Фонду соціального страхування України. На реабілітацію можуть претендувати за наявності медичних показів.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"За наявності медичних показів застраховані особи, які перехворіли на COVID-19 та мають ускладнення, мають право пройти реабілітаційне лікування на базі санаторно-курортних закладів за кошти Фонду соціального страхування", - сказано у повідомленні.

Застрахована особа направляється на лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за кошти фонду за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії лікарні (ЛКК), де перебуває пацієнт.

"Відновне лікування розпочинається одразу після закінчення гострого періоду захворювання у разі наявності обмежень життєдіяльності та виконання трудової діяльності", - пояснюють у відомстві.

При цьому 100% вартості відновлювального лікування, потрібного людині, покривається за рахунок коштів ФССУ.

"У разі наявності питань або потреби в консультації щодо проходження реабілітації за кошти фонду застраховані особи можуть звертатись до відповідних управлінь виконавчої дирекції ФССУ за територіальною ознакою", - зазначається у повідомленні.

Підкреслюється, що фонд фінансує особі допомогу по тимчасовій непрацездатності за весь час перебування у санаторно-курортному закладі.

Як писало РБК-Україна, люди, які перехворіли на коронавірус, можуть і далі поширювати інфекцію. Залишки вірусу можуть залишатися у носі і горлі.

Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко пояснив, як убезпечити себе від ускладнень після COVID-19.