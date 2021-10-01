РБК-Україна запускає проект REALTY про ринок нерухомості

Інтернет-холдинг РБК-Україна запускає проект REALTY , присвячений ринку нерухомості в Україні й світі. В рамках проекту автори будуть публікувати статті, огляди та новини про ціни на квартири та заміські будинки, тенденції ринку комерційної нерухомості, інформацію про будівництво та введення в експлуатацію нових об'єктів, аналітику і поради експертів.

Мета проекту - сприяти розвитку ринку нерухомості в Україні. Тому основний акцент у публікаціях буде на тому, як в нинішніх умовах вибрати надійне і комфортне житло, а також вигідно інвестувати на ринку нерухомості.

"Будівельна галузь активно відновлює втрачені через COVID-пандемії позиції. Тільки за останні півроку обсяги будівництва житла в Україні, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросли майже на 20%. Водночас досі невирішеними залишаються проблеми з багатьма недобудованими житловими комплексами колись великих гравців ринку. Тому ми вирішили розповідати читачам про актуальну ситуацію на ринку і тому, як убезпечити себе від можливих неприємностей в процесі купівлі житла", - говорить головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина.

Попри те, що первинний ринок нерухомості України увійшов в період поступового нарощування темпів і обсягів, говорити про повне відновлення рано. Крім того, Україна входить в новий етап регулювання будівельної сфери - через реформи ДАБІ, іпотечної програми уряду і ряду інших парламентських ініціатив.

Разом з проектом REALTY читачі зможуть оперативно дізнаватися про актуальні події ринку, а також самі розповідати про порушення в будівельній сфері широкої аудиторії.

"Розділ буде щодня наповнюватися новими матеріалами - від порад при покупці квартири (первинний і вторинний ринок), заміської та комерційної нерухомості, нюансах в оренді житла - до добірок цікавих будівельних об'єктів за кордоном, зручних плануваннях, особливості розвитку сучасного міського середовища в цілому", - додає редактор проекту REALTY Леся Панченко.

Формат матеріалів - новини, аналітичні статті, порівняльні огляди, інструкції, власні рейтинги. Авторські колонки для проекту будуть вести профільні фахівці: експерти, юристи, посадовці, учасники ринку.

Так, в розділі REALTY вже є публікації про ціни на житло у всіх регіонах України, популярних напрямках для покупки заміського житла в Київській області, рекомендації по процесу переоформлення права вимоги на нерухомість, яка будується, можливості купити квартиру в розстрочку від забудовника, лайфхаках при складанні оголошень по оренді та продажу нерухомості, законодавче регулювання ріелторської діяльності, а також майбутнього будівельного ринку в Україні після ліквідації ДАБІ.