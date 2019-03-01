Роз'яснення про нарахування за утримання будинків можна отримати у ЦКС, - КМДА

Фото: Андрій Щербина (kyivcity.gov.ua)

Киянам радять звернутись до Центру комунального сервісу

Споживачі можуть отримати роз’яснення щодо порядку нарахувань чи здійснити звіряння розрахунків, звернувшись до Центру комунального сервісу (ЦКС). Про це повідомив генеральний директор комунального концерну "Центр комунального сервісу" Андрій Щербина під час прес-брифінгу в Київській міській державній адміністрації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

Також отримати ці дані можна, звернувшись безпосередньо до керуючої компанії. Нарахування здійснюються згідно вимог чинного законодавства та відповідно до обсягу спожитих послуг.

"Сьогодні у Києві працює єдина абонентська служба на базі Центру комунального сервісу, де здійснюється прийом споживачів із будь яких питань щодо нарахувань за житлово-комунальні послуги. Нагадую, окрім 47 сервісних центрів, які є в усіх районах Києва, споживачі можуть вирішувати питання дистанційно, користуючись зручними онлайн-сервісами. Зокрема, на сайтах Центру комунального сервісу та Головного інформаційно-обчислювального центру вже зареєстровано понад 600 тисяч власників особових рахунків. Муніципальні ресурси дозволяють отримувати інформацію про щомісячні нарахування з усіх комунальних послуг, отримувати на електронну пошту рахунок та сплачувати за спожите – власники картки киянина розраховуються без комісії. Більш того, для швидкого реагування на звернення споживачів впроваджено електронні сервіси. Термін опрацювання звернень, що надходять через сайт ЦКС зазвичай не перевищує 3-х днів. Отже, користуватися онлайн-сервісами – це швидко, зручно та надійно!", – зауважив Щербина.

Керівник ЦКС також наголосив, що наразі завдяки зручним муніципальним онлайн ресурсам (месенджер та зворотний зв’язок на сайті) рівень задоволення потреб споживачів житлово-комунальних послуг зростає, а термін опрацювання звернень відповідає вимогам часу.

Проведення перерахунку з послуги утримання будинків, споруд та прибудинкових територій можливе лише у тих випадках, коли є підстави – випадки неякісного надання послуги або ненадання взагалі. Будь-які неякісно надані послуги обов’язково фіксуються в акті-претензії встановленого зразка.