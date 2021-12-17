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Розвідка Китаю за допомогою Huawei здійснила кібератаки на Австралію в 2012 році, - Bloomberg

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П'ятниця 17 грудня 2021 16:10
Розвідка Китаю за допомогою Huawei здійснила кібератаки на Австралію в 2012 році, - Bloomberg Фото: розвідка Китаю за допомогою Huawei здійснила кібератаки на Австралію в 2012 році (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У 2012 році китайська розвідка здійснила серію кібератак на Австралію. Для цього оперативники використовували компанію Huawei.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Розвідники впровадилися до лав фахівців Huawei, які допомагали обслуговувати обладнання для Австралії.

Код, який впровадили спецслужби, записував всі дані, що передаються і відправляв їх до Китаю. Через деякий час шкідливий код самознищився, усунувши частину доказів здійснення кібератаки.

Видання повідомляє, що розслідування може стати ключовим доказом для уряду Сполучених Штатів, який стверджує, що продукти китайської компанії Huawei несуть загрозу для національної безпеки країн, що використовують їх.

Нагадавши, Мінторгівлі США включило Huawei в чорний список у 2019 році. Таке рішення було прийнято через те, що діяльність компанії нібито суперечить інтересам національної безпеки США.

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