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Розробник української вакцини від COVID зробив щеплення препаратом Moderna

Атланта, Вівторок 12 січня 2021 14:52
Розробник української вакцини від COVID зробив щеплення препаратом Moderna
Фото: Михайло Фаворов (diaprepsystem.com)
Автор: РБК-Україна

Розробник української вакцини від COVID, президент фармацевтичної компанії DiaPrep System Inс Михайло Фаворов зробив щеплення препаратом від Moderna. Він вакцинувався в США.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, щеплення в США можна зробити, не виходячи з автомобіля. У його випадку щеплення зробили на парковці пункту вакцинації. При цьому необхідно з собою мати копію електронного листа з підтвердженням запису на вакцинацію і водійські права. Самі уколи роблять медики, а потоки автомобілів регулюють військові.

"Після щеплення сидиш в машині 15 хвилин, якщо нічого не сталося, їдеш до наступного візиту через 28 днів", - зазначив Фаворов.

Нагадаємо, раніше Фаворов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Україна отримає свою вакцину від COVID-19 через рік.

За його словами, доклінічні випробування на тварин пройшли успішно і ще взимку мають початися випробування на людях. Клінічна фаза буде проходити із залученням добровольців в кілька етапів, після чого будуть зроблені висновки щодо безпеки і ефективності препарату.

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