"Райт Солюшн" першою починає легальний видобуток бурштину у Житомирській області

Фото: Віктор Коц (zik.ua)

Компанія володіє трьома спеціальними дозволами

ТОВ "Райт Солюшн" стало одним з піонерів у легальному видобуванні бурштину в Україні. Про те, як вдалося налагодити законну роботу, розповів директор компанії Віктор Коц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв`ю ZIK.

"Right Solution володіє трьома спеціальними дозволами на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовищ бурштину в північних районах Житомирської області на території понад 5,5 тисяч гектарів. Однак фактично ми працюватимемо на значно меншій території – 25-30 га. У нас на Житомирщині цивілізованого видобутку "сонячного каменю" досі взагалі не було. Бо він мав нелегальний стихійний характер. Цьому треба було покласти край! Ми вирішили працювати легально, адже це і робочі місця, і надходження у бюджет і, зрештою, – нові екологічні стандарти", – розповів Коц.

Директор "Райт Солюшн" пояснив, що компанія вирішила працювати прозоро, бо розуміє, що без податків громада не зможе повноцінно функціонувати.

"Сьогодні в нас діє Олевське ОТГ. Якщо весь місцевий бізнес буде надалі в тіні, за що ми годуватимемо свою громаду: школи, дитсадки, лікарні? Тому ми стали на цей шлях. Подали необхідні документи для отримання ліцензії, і в 2016 Держслужба геології та надр видала нам ці спецдозволи. Зараз в нас на руках всі необхідні документи, щоб розпочинати роботу. Зробили проект, геологічну розвідку, придбали відповідну техніку", – зазначив він.

Віктор Коц додав, що попри наявність всіх документів, компанія вже три роки не може почати працювати.

"Знайшлися "доброзичливі люди", яким ми стали "поперек горла". Це ті люди, які хотіли контролювати тіньовий сегмент ринку, перекривали нам дороги. Керував цим процесом скандально відомий народний депутат від Житомирщини Борислав Розенблат. Він лобіював у Житомирській обласній раді позов проти нас до суду. Начебто ми незаконно отримали ліцензію, без аукціону. Це неправда, бо ми отримали спецдозволи відповідно до чинної на той час постанови Кабінету міністрів. Згодом НАБУ провело спецоперацію. Агент Нацбюро "Катерина" передала йому гроші нібито для судового тиску на конкурентів, тобто на нас. На записі, що здійснив агент, він зізнався, що платив прокурорам, суддям, аби по судах загнати нас в кут. Все це зафіксовано. Ну і все це тривало роки, аж до Верховного суду, який ухвалив рішення на нашу користь", – пояснив підприємець.

На його думку, Розенблат хотів контролювати нелегальний видобуток бурштину в Олевську.

"Цей бізнес майже повністю у тіні – приблизно на 95%. Насамперед такий стан речей вигідний різного роду чиновникам, правоохоронцям, які "годуються" з рук нелегальних копачів. Навіщо їм, щоб прийшла фірма, яка працюватиме легально, платитиме податки, а їм з цього нічого не буде? Не дуже прагнуть цього і самі "старателі". Ніхто з них не хоче законно працювати", – підсумував Віктор Коц.