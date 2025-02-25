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RAU HR Conference 2025: ключевое событие для HR-сообщества

Вторник 25 февраля 2025 10:00 promo
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RAU HR Conference 2025: ключевое событие для HR-сообщества Фото: RAU HR Conference 2025 (пресс-служба мероприятия)
Автор: Сергей Новиков

Столица Украины 6 марта станет эпицентром главных HR-дискуссий года - в Киеве состоится RAU HR Conference 2025. Мероприятие соберет ведущих специалистов в сфере управления персоналом, представителей бизнеса и экспертов, чтобы обсудить актуальные вызовы на рынке труда и найти эффективные решения для их преодоления.

Об этом сообщает РБК-Украина на сообщение организаторов.

Современный рынок труда стремительно меняется: нехватка кадров, новые ожидания сотрудников, автоматизация HR-процессов, адаптация к реалиям сегодняшнего дня - все эти вопросы требуют новых стратегических подходов. RAU HR Conference 2025 станет платформой для обмена опытом, генерации идей и построения новых бизнес-связей.

Что ожидать?

  • Панельные дискуссии с участием ведущих HR-экспертов и представителей государственного сектора;
  • Анализ лучших практик управления персоналом в крупных украинских компаниях;
  • Практические кейсы по оптимизации HR-процессов и адаптации к изменениям на рынке;
  • Новейшие HR-инструменты и методики для привлечения и удержания талантов;
  • Возможность налаживания партнерств и нетворкинга с коллегами и потенциальными работодателями.

Среди участников конференции - представители Министерства экономики и социальной политики, а также топ-менеджеры таких компаний, как ОККО, KFC, Подорожник, Аптека АНЦ, Аврора, Robota.ua, Suziria Group, Metro, Дом игрушек и других.

RAU HR Conference 2025: ключевое событие для HR-сообщества

Ключевые детали мероприятия:

  • Дата: 6 марта 2025 года
  • Локация: Киев
  • Организатор: Retail Association of Ukraine https://rau.ua/
  • Регистрация: https://hr.rau.ua/

RAU HR Conference 2025 - это событие, которое поможет HR-специалистам и руководителям компаний найти эффективные решения для преодоления кадровых вызовов, сформировать мощные HR-стратегии и укрепить конкурентные позиции бизнеса. Не упустите шанс стать частью ключевого HR-события года!

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