Розслідування НАБУ по "Роттердам +" не привело ні до чого, крім ризиків для інвесторів, - нардеп

На думку нардепа, це розслідування не принесло жодних результатів

Формульне ціноутворення на енергетичне вугілля підвищує інтерес іноземних інвесторів до приватизаційного конкурсу держпакету акцій енергогенеруючої компанії "Центренерго". Про це член парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя, перший заступник голови спеціальної контрольної комісії ВР з питань приватизації Ігор Лапін заявив в парламентській газеті "Голос України".

"Виникає запитання, хто з іноземних інвесторів готовий придбати "Центренерго", адже саме на іноземного інвестора потрібно орієнтуватися в приватизаційному процесі державного підприємства. Практичний досвід довів, що вітчизняні інвестори виявляються не готовими конкурувати з досвідченими іноземними компаніями на відкритих конкурсних аукціонах. Натомість приватизація енергоактивів здійснюється через механізм банкрутства та/або рейдерських захоплень. У контексті цього, хочу зазначити, що окрім багатьох фактів "відлякуючим" фактором покупки енергетичної компанії є й спекуляції довкола формули "Роттердам+", особливо в зв'язку із розслідуванням НАБУ. Це розслідування не принесло жодних результатів, окрім додаткових ризиків для іноземних інвесторів. Прозоре ціноутворення, за допомогою формули, дозволяє великим компаніям, зацікавленим в покупці українських енергетичних активів, прогнозувати свій прибуток та розробляти бізнес-стратегії. Іноземний покупець не вкладатиме гроші, не розуміючи, який прибуток отримає", - вважає народний депутат .

Лапін також розкритикував черговий позов групи народних депутатів до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою відмінити тарифи, затверджені на підставі формули.

"Окрім того, група народних депутатів України звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом щодо рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг України, про підвищення ціни на електроенергію на підставі формули "Роттердам+". Виникають великі сумніви щодо задоволення позову судом, адже це не перший такий позов", - вказує він.

Як відомо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує почати велику приватизацію державних підприємств з продажу "Центренерго". Про це заявив перший заступник глави МЕРТ Максим Нефьодов. "Центренерго" може стати першим прецедентом, за яким підуть всі інші об'єкти ", - сказав Нефьодов.

Керівник офісу Національної інвестиційної ради при президенті України Юлія Ковалів зазначила, що технічна підготовка підприємства до приватизації практично завершена.

Нагадаємо, 10 травня 2018 року Кабінет міністрів України затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності на 2018 рік.

До складу "Центренерго" входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної потужності електростанцій України.