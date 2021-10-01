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Розслідування у справі про побиття танцюриста Дорофєєвої завершено, - ДБР

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 16:44
Розслідування у справі про побиття танцюриста Дорофєєвої завершено, - ДБР Фото: у ДБР завершило розслідування справи про побиття танцюриста Дорофєєвої (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування кримінальної справи щодо колишнього співробітника Управління держохорони, який побив танцюриста шоу-балету співачки надії Дорофєєвої. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі територіального управління ДБР Києва завершили досудове розслідування відносно співробітника Управління державної охорони України, який жорстоко побив танцюриста шоу-балету", - йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що обвинувальний акт щодо колишнього співробітника УДО направлено до суду. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 серпня співробітника УДО затримали за підозрою в побитті танцюриста Дорофєєвої.

Зазначимо, 4 серпня керівництво УДО звільнило співробітника, якого підозрюють у побитті танцюриста.

Як повідомляло РБК-Україна, інцидент стався 1 серпня біля будинку артиста. Танцюрист отримав важку закриту черепно-мозкову травму.

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