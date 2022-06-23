Як раніше, вже не буде: Зеленський розповів, як може змінитися призов в Україні після війни

Війна проти Російської Федерації змушує змінити правила призову в Україні. Імовірно в майбутньому, це також торкнеться юнаків, які планують вступати до вишів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час звернення до студентів Ізраїлю.

За словами президента, війна проти Російської Федерація змусила сотні тисяч людей не лише взяти у руки зброю, але й навчитися користуватися нею.

Модель призову, як в Ізраїлі, сьогодні розглядається в рамках безпекових реформ й в Україні.

"Будемо розглядати, обговорювати з громадськістю. Те, що наші люди будуть знати, як воювати, те, що більшість з них це знають, після того, як з'явилась територіальна оборона, велика кількість людей, вже рахується у сотнях тисяч, вони захищали нашу державу спочатку голіруч, а потім вже зі зброєю в руках, говорить про те, що, як раніше, з точки зору захисту нашої держави й армії, а також кількості військових, так вже не буде і підхід буде змінений і для студентства тощо", - заявив президент.

Відзначимо, що система освіти Ізраїля відрізняється від української. Більшість майбутніх студентів призиваються в армію або ж проходять альтернативну службу. Середній вік студента-першокурсника в країні становить близько 23 років.