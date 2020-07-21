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Поранений на Донбасі військовий помер у лікарні

Вівторок 21 липня 2020 18:40
Поранений на Донбасі військовий помер у лікарні
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Військовий в результаті обстрілу бойовиків отримав осколкове поранення

В медичному закладі помер український військовослужбовець збройних сил. Він сьогодні отримав осколкове поранення на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Військовий був поранений в результаті обстрілу ворожих в районі населеного пункту Павлопіль.

"Загалом, з початку доби в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець - загинув, ще один отримав поранення", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, сьогодні бойовики три рази порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу були поранені двоє військових.

Крім того, за минулу добу на Донбасі за добу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

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