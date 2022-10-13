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В рамках инициативы Ахметова на фронт передали 700 автомобилей, тысячи тепловизоров и дронов

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Четверг 13 октября 2022 12:37
В рамках инициативы Ахметова на фронт передали 700 автомобилей, тысячи тепловизоров и дронов Фото: в рамках инициативы Ахметова на фронт передали 700 автомобилей, тысячи тепловизоров и дронов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Бизнесы SCM в рамках инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" ежедневно оказывают помощь бойцам, а также мирным жителям Украины, пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, на предприятиях группы "Метинвест" производится и передается военным 150 тысяч бронежилетов. То есть, каждый десятый бронежилет, защищающий наших военных, произведен на заводах компании.

Кроме бронежилетов, воины также получили другие средства защиты – более 20 тысяч касок и 40 тысяч аптечек, произведенных в соответствии со стандартами НАТО.

Также Ахметов направил миллионы на закупку автомобилей, дронов и раций. Военным уже передано более 1011 современных дронов и 1292 рации, 1,6 тыс. специальных приборов (тепловизоров, дальномеров).

В рамках инициативы Ахметова на фронт передали 700 автомобилей, тысячи тепловизоров и дронов

Еще бизнес SCM передали на фронт более 700 авто - прежде всего надежных внедорожников, и обеспечили их горючим - всего на нужды ВСУ и мирных городов было направлено 595 тыс. литров горючего.

"Мы не планируем останавливаться. И будем делать все, чтобы приблизить победу Украины. И мы обязательно победим", - заявил Ринат Ахметов.

Как известно, с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.

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