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В рамках "Великого будівництва" президента йде ремонт доріг в Запорізькій області, - Голик

Новини » Суспільство     14.05.2020 - 14:47
В рамках "Великого будівництва" президента йде ремонт доріг в Запорізькій області, - Голик
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Голик повідомив, що 122,9 км дороги М-18 у Запорізькій області планується оновити вже в цьому році

У Запорізькій області активними темпами ремонтують дороги в рамках національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським. Про це написав Юрій Голик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

Зокрема, за словами Голіка, ремонтуються траси Н-30 Василівка - Бердянськ і траса М-18 Харків - Запоріжжя - Сімферополь - Ялта.

На трасі Н-30 Василівка - Бердянськ йде ремонт на ділянках 89-112 кілометрів (біля села Зеленівка), 32-55 кілометрів (біля міста Токмак) і 55-89 кілометрів (біля села Панфіловка).


Також розпочато активний капітальний ремонт на ділянці 323-349 кілометрів траси М-18 Харків - Запоріжжя - Сімферополь - Ялта.

Голик додав, що 122,9 км дороги М-18 у Запорізькій області планується оновити вже в цьому році. Через недостатнє фінансування в попередні роки, дорога міжнародного значення в проїзному стані містилася тільки коштом експлуатаційного утримання.

"Зараз роботи по відновленню дорожнього покриття ведуться на ділянці автодороги М-18, яка проходить по території Василівського району, загальною протяжністю 26,4 км. Роботи були розпочаті 30 квітня 2020 р. Станом на 14 травня 2020 року, проведено фрезерування асфальтобетонного покриття - 7 км, а також влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття - 4,8 км", - повідомив Голик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) видала дозвіл на будівництво мостів у Запоріжжі. Для цього довгобуду в Запоріжжі була актуалізована проектна документація, проведені торги в ProZorro, знайдено фінансування, змонтований завод, завезена вся техніка.

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України Запорожская областьдорогиЮрій Голик
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