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В рамках "Великого будівництва" буде відремонтовано 40 км траси М-03

Новини » Транспорт     15.06.2020 - 14:42
В рамках "Великого будівництва" буде відремонтовано 40 км траси М-03
Фото: ремонт доріг (facebook.com)

На різних ділянках проводиться як поточний середній, так і капітальний ремонт

На трасі державного значення Н-03 Житомир – Чернівці в Хмельницькій області проходять активні дорожньо-ремонтні роботи. Всього в поточному році в рамках "Великого будівництва" президента буде відновлено 40 км дороги в межах області, в тому числі буде додана одна смуга руху.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Ремонт траси здійснюють два підрядники - ТОВ "СП "Автострада" і ПАТ "Хмельницьке ШБУ № 56". На різних ділянках проводиться як поточний середній, так і капітальний ремонт, у тому числі з розширенням дороги на одну смугу шириною 3,5 м та додаванням зупиночних смуг по 2,5 метра в обидві сторони руху.

На сторінці Голика також можна побачити, як проходять роботи в районі пгт. Дунаївці та біля села Антонівці.

За його слова, оновлення 40 км траси повинно бути завершено в поточному році за "Великого будівництва". Загальна ж протяжність відремонтованих та новозбудованих доріг складе 6500 км.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, у Луганській області наближається до завершення ремонт траси Станица-Луганська - Сєвєродонецьк. Роботи на дорозі протяжністю майже 130 км повинні бути закінчені вже в липні.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Юрій ГоликВелике будівництво
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