Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 12, поранено 30 осіб

В результаті ракетного удару по Вінниці загинули 12 мирних жителів. Також попередньо відомо про десятки травмованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook .

Фото: у Вінниці в результаті ракетного удару загинули 12 осіб (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У ДСНС заявили, що внаслідок удару загинули 12 осіб. Серед жертв немовля.

Національна поліція повідомила , що станом на 12:10 поранення отримали 30 осіб.

За даними рятувальників, об 11:50 сталося попадання ракет на парковку поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". В результаті атаки згоріли 25 автомобілів. На місці трагедії працюють 90 рятувальників.

Нагадаємо, сьогодні у Вінниці під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів, пізніше стало відомо про ракетний удар.

Детальніше про наслідки ворожої атаки можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.