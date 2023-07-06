Ракетный удар по Львову: в МВД показали первые минуты после атаки оккупантов

Российские оккупанты 6 июля нанесли удар по Львову, в результате чего погибли 5 человек. Появилось видео первых минут после вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины .

"Первые минуты после ракетного удара российских террористов по Львову", - говорится в сообщении.

Атака на Львов

Ночью в четверг, 6 июля, во Львове прогремели взрывы. Россия атаковала областной центр ракетами "Калибр", которые попали в жилую многоэтажку. Силы ПВО сбили 7 из 10 вражеских ракет.

Позже стало известно, что количество жертв уже возросло до пяти человек. Уже вечером глава Львовской ОВА сообщил, что во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили тело еще одной погибшей в результате ночных обстрелов армии РФ.

Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов, можно узнать в материале РБК-Украина.