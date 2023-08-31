Ракетный удар по Киеву и военная помощь Украине от Германии: новости за 30 августа

Войска РФ совершили мощное воздушное нападение на Киев, враг сначала применил дроны "Шахед", а затем выпустил ракеты. А Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

Война России против Украины

Мощная атака на Киев: что известно о последствиях

Войска РФ совершили мощное воздушное нападение на Киев, которого не было весной. Враг сначала применил дроны "Шахед", а затем выпустил ракеты. Отработала ПВО.

Из-за падения обломков двое погибших и трое раненых. Под атаку попала и Житомирская область, где обломки "Шахеда" упали на объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.

Самая большая атака дронов на РФ и "хлопок" в Севастополе

В Пскове под мощный удар попал военно-гражданский аэропорт, повреждены четыре самолета Ил-76. Кроме того, известно о пожаре на территории 2-й бригады спецназа ГРУ в Промежутках.

Детали ночных взрывов и "хлопка" в Севастополе можно прочесть в материале РБК-Украина.

Берлин предоставил:

еще 10 танков Leopard 1A5;

радар TRML-4D;

16 беспилотных комплексов для разведки Vector;

четыре транспортера танков HX81;

более 13 млн. патронов к стрелковому оружию.

В ГУР подтвердили уничтожение четырех самолетов Ил-76 в Пскове и раскрыли детали

Информацию РБК-Украина подтвердил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"На аэродроме в Пскове были поражены вражеские объекты. Были взрывы, в результате которых были уничтожены четыре Ил-76 и еще несколько - повреждены", - сказал он.

В оккупированной Новой Каховке взорвали штаб "Единой России"

"В Новой Каховке был взорван предвыборный региональный штаб "Единой России"", - рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, ни один предатель не пострадал, но оккупанты пытаются "замолчать инцидент".

Смогут долететь до Москвы. Украина модернизирует ракеты "Нептун"

По словам представителя Минобороны Украины, атака на российскую систему ПВО С-400 в районе села Оленевка на мысе Тарханкут 23 августа "на 100 процентов была совершена модифицированным "Нептуном".

Смертельная стрельба в Днепре: что говорят в прокуратуре о водителе авто

Заместитель прокурора области Александр Савенко сообщил, что, по предварительным данным, за рулем автомобиля, который вчера полицейские остановили в Днепре, могла быть женщина. При этом известно, что патрульный в ходе стычки застрелил мужчину.

Источники РБК-Украина сообщают, что в крови мужчины, у которого выстрелил патрульный, обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле. В моче – на уровне 2,78 промилле.

Как объясняют источники в правоохранительных органах, это примерно одна выпитая бутылка водки.

Орбан предложил заключить соглашение с Путиным и отказать Украине во вступлении в НАТО

Премьер Венгрии, известный своими пророссийскими высказываниями, утверждает, что Украина якобы находится на пути к проигрышу в войне из-за того, что российские войска преобладают по численности.

Украина не торгует территориями и суверенитетом. В МИД ответили на скандальное заявление Орбана

"На самом деле, мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призвал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России", - написал спикер МИД Олег Николенко.

Он отметил, что в МИДе даже начали сомневаться в последовательности позиции венгерского премьера.