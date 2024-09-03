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Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших выросло, повреждено предприятие

Днепр, Вторник 03 сентября 2024 07:56
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Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших выросло, повреждено предприятие Фото: в ОВА уточнили последствия российского ракетного удара по Днепру 2 сентября (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре в результате вчерашнего российского ракетного удара пострадали шесть человек, хотя ранее было известно о трех. Также из-за обстрела погиб один мужчина.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

"В результате вчерашней ракетной атаки на Днепр имеем 51-летнего погибшего. Шесть человек пострадали", - рассказал чиновник.

Он уточнил, что один из пострадавших - 37-летний мужчина, остается в медицинском учреждении, а другие будут лечиться дома.

Пожары и повреждения

Глава ОВА также рассказал, что в Днепре из-за вражеской атаки горели автомобили.

"В общей сложности их уничтожено 3, еще 12 изуродованы", - передал Лысак.

Также были разбиты окна в детском саду и семи частных домах. А еще из-за обстрелов повреждения получило предприятие, добавил чиновник.

Удар по Днепру

Напомним, вчера, 2 сентября, около половины одиннадцатого вечера стало известно о воздушной атаке по Днепру. В командовании Воздушных сил ВСУ информировали об угрозе баллистики.

Позже руководитель Днепропетровской ОВА рассказал, что в Днепре из-за вражеского ракетного удара погиб один человек. Он рассказал, что было известно и о трех раненых.

Кроме того, в ОВА добавили, что после взрыва были повреждены жилые дома в одном из районов Днепра.

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