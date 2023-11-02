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Не считаются с большими потерями. Войска РФ готовятся к новой атаке на Авдеевку, - ISW

Четверг 02 ноября 2023 03:02
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Не считаются с большими потерями. Войска РФ готовятся к новой атаке на Авдеевку, - ISW Фото: войска РФ готовятся к новой атаке на Авдеевку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска, вероятно, готовятся к новой волне атак в районе Авдеевки, несмотря на большие потери в технике и живой силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Оккупанты, возможно, готовятся перейти к лобовым атакам под руководством пехоты после тяжелой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать тяжелые потери техники в Авдеевке в течение октября.

Проект геолокации с открытым исходным кодом GeoConfirmed использовал коммерчески доступные спутниковые снимки, чтобы убедиться, что с 9 октября российские силы получили по меньшей мере 197 поврежденных и уничтоженных транспортных средств, потеряв 99 транспортных средств во время первой волны атак с 9 по 13 октября, 94 транспортных средства во время второй волны с 14 по 23 октября, а также четыре подтвержденных и 18 потенциально потерянных автомобилей с 24 по 31 октября.

Аналитики GeoConfirmed охарактеризовали российские потери под Авдеевкой как самые крупные за такие короткие сроки с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ключевые выводы ISW:

  • Нынешняя ситуация под Авдеевкой является демонстрацией более широкой неспособности российского Генерального штаба усвоить и распространить уроки, извлеченные российскими войсками во время предыдущих неудачных наступательных операций в Украине.
  • В ночь с 31 октября на 1 ноября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками и ракетами, в основном, по Полтавской области.
  • Российские военные, судя по всему, готовы восстановить свои военные округа в качестве основных объединенных штабов сухопутных войск, одновременно вернув военно-морские силы под командование ВМФ России.

Ранее британская разведка сообщала, что оккупанты бросили под Авдеевку восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.

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