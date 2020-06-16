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Раду закликали створити рівні умови роботи з держсектором для IT-ринку

Новини » Телеком & IT     16.06.2020 - 11:41
Раду закликали створити рівні умови роботи з держсектором для IT-ринку
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Прийняття законопроекту буде мати два важливих наслідки для сфери публічних закупівель

Європейська бізнес-асоціація (EBA) закликала народних депутатів прийняти законопроект №2655, який ініціює перехід державних органів на хмарні технології.

Про це йдеться в заявах, поширених Європейською бізнес-асоціацією та Союзом українських підприємців.

Нова законодавча ініціатива впроваджує стратегію Cloud First, спрямовану на пріоритетну закупівлю держсектором хмарних технологій з метою економії бюджетних коштів. Концепція Cloud First, реалізована в багатьох розвинених країнах світу, дозволяє економити близько 30% витрат на ІТ-обладнання для державних органів.

Водночас, в комітеті при ІКТ Спілки українських підприємців зазначили, що прийняття законопроекту буде мати два важливих наслідки для сфери публічних закупівель.

"Це створення для провайдерів хмарних сервісів умов роботи, які не будуть поступатися постачальників комп'ютерного обладнання, а також економія бюджетних коштів шляхом пріоритетності більш гнучких хмарних рішень", - додали в Союзі.

Своєю чергою, автори законопроекту № 2655 підкреслюють, що витрати державного сектора на ІТ-закупівлі в період 2020-2024 рр. складуть близько 100 млрд грн. Якщо ж перехід на закупівлі хмарних сервісів буде втілений хоча б частково, то сукупна економія може досягти 40 млрд грн.

Нагадаємо, що раніше законопроект підтримав профільний комітет Верховної ради. Публічно на підтримку законопроекту № 2655 виступив віце-прем'єр Михайло Федоров.

У 2019 році Мінцифри підтримала стратегію переходу на хмарні рішення.

За даними учасників ринку, у 2018 році обсяг ринку хмарних рішень оцінювали в $33,4 млн, з яких частка ринку українських операторів склала лише $ 10 млн. При цьому до державного бюджету гравці ринку заплатили $ 3,5 млн податків, у тому числі українські оператори - $3 млн.

Протягом 5 років в Україні можливе зростання цієї частини ІТ-ринку практично вдесятеро – до більш ніж $300 млн.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України IT
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