В Раде требуют от "Нафтогаза" разобраться с нарушениями в "Укрнафте"

Вновь наблюдательный совет "Укрнафты" должен проверить ряд нарушений, которые были замечены за предприятием и его администрацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата Алексея Кучеренко.

Он также отметил, что отправил в наблюдательный совет, а также руководство "Нафтогаза" депутатское обращение о необходимости тщательной проверки.

По словам Кучеренко, новый наблюдательный совет будет вынужден играть на юридическом "минном поле" как из-за решения о временном изъятии корпоративных прав частных инвесторов на время войны, так и из-за нарушений, допущенных во время этого процесса и формирования органов управления компании в ноябре 2022 года.

В настоящее время продолжаются судебные процессы, которые могут привести к аннулированию или пересмотру решений предыдущего наблюдательного совета, менеджмента или госакционеров и госорганов.

"Наблюдательный совет должен сформировать комитет по вопросам аудита и комитет по назначениям и вознаграждениям, возглавляемые независимыми членами. В компании более года не работает функция внутреннего аудита - должен, наконец, измениться. Кроме того, наблюдательный совет должен дать надлежащую оценку очевидным конфликтам интересов на уровне руководителя компании. Прежде всего речь о треугольнике "Укрнафта", "УЗ" и "Идеалист", а также об основанном на родственных связях сотрудничестве между "Укрнафтой" и ООО "Украинский топливный стандарт", - пишет нардеп.

Также, по его словам, наблюдательному совету следует оценить необходимость пребывания на руководящих должностях "Укрнафты" эксчиновников, к которым есть вопросы у антикоррупционных органов. К примеру он приводит бывшего заместителя председателя ФГИУ Дениса Кудина, являющегося вице-президентом по вопросам стратегии и развития компании.

К этому же пункту политик относит и необходимость надлежащей оценки результатов работы "Укрнафты" за прошлый год.

"Финансово-экономические результаты "Укрнафты" за прошлый год сформированы за счет ресурсов и финансовых потоков "Укртатнафты", о чем свидетельствуют финпланы и финрезультаты обоих предприятий. Отсюда рост дохода и прибыли "Укрнафты" на фоне стагнации добычи. Учитывая активную пиар компанию о достижения 2023 года, менеджмент "Укрнафты" скорее всего будет претендовать на немалые бонусы. Со своей стороны наблюдательный совет должен трезво подойти к этому вопросу, в том числе с учетом кейса с выплатой бонусов руководителю НАК "Нафтогаз Украины", - объясняет Кучеренко.

По словам депутата, нынешнему наблюдательному совету также следует разобраться с известными случаями злоупотреблений в сфере закупок. В первую очередь - на партнеров, которых ищут для разработки месторождений. Этот процесс в "Укрнафте" продолжается с 2023 года.

По его мнению, более продуктивным было бы привлечение инвесторов по сделкам по предоставлению услуг с риском, тем более что подобный механизм уже использовался в отрасли, в частности "Укргаздобычей".

Кучеренко подчеркивает важность реформы корпоративного управления "Укрнафты". Он говорит, что на замену бесконечным лозунгам и пустым презентациям в конце концов должны прийти абсолютно конкретные действия и ответственность конкретных лиц за совершенные поступки. Именно такой целью и является его обращение в набсовет и руководство "Нефтегаза".