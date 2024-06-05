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В Раде отреагировали на провал швейцарского голосования по Украине

Среда 05 июня 2024 11:02
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В Раде отреагировали на провал швейцарского голосования по Украине Фото: Рада отреагировала на провал швейцарского голосования по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

После того, как Верхняя палата парламента Швейцарии 3 июня отклонила выделение Украине помощи на сумму 5,58 млрд. долларов, возникают вопросы об эффективности работы посолки Украины в Швейцарии Ирины Венедиктовой.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Интересно, чем занимается госпожа посол Венедиктова в Швейцарии?" – отреагировал он.

По мнению нардепа, ситуация стала очередной демонстрацией того, что дипломатической работой должны заниматься профессионалы.

"И теперь, имея такого посла, мы имеем и такие результаты", - добавил Гончаренко.

Как известно, Ирина Венедиктова, бывшая генпрокурор Украины, уже почти два года является послом Украины в Швейцарии. В этой должности она находится с 17 ноября 2022 года.

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