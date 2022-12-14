В Раде рассказали, когда проведут в Украине новые выборы

После окончания войны потребуется время, чтобы провести выборы в Украине. Во время военного положения проводить выборы нельзя.

"По завершении военного положения будет очень трудно сразу провести выборы. Надо какой-то небольшой переходный период. И он может быть разным для разных территорий", - сказал он.

По его словам, например, если Украина освободит территории, которые оккупированы давно - Донецк, Луганск, Крым - нужно выяснить, какой страны там есть граждане, провести соответствующие мероприятия по проверке.

"А что касается территорий, которые были недавно оккупированы - как, например, Херсонская область - там можно проводить национальные выборы", - добавил он.

К тому же, по мнению Корниенко, что касается местных выборов, нужно поработать над законодательством, чтобы обезопаситься от коллаборантов, которых там много, но не все они могут попасть под действие СБУ.

"Что касается местных выборов я бы поработал. Учитывая, что мы нарабатываем, в частности, с Советом Европы - действительно, нужно переходное время после окончания военного положения. Речь может идти о нескольких месяцах, звучал срок 4-5 месяцев. Он направлен на то, чтобы упорядочить ситуацию со списками избирателей. Очень много поехавших за границу людей, внутренне перемещенных лиц, погибших", - говорит первый вице-спикер парламента.

Потому, как резюмировал Корниенко, это все вызовы следующих выборов. Независимо от того, когда они состоятся, все эти вопросы нужно уже начинать обсуждать и проводить по крайней мере исследовательскую работу.

"Как проголосовать нескольким миллионам людей за границей - это действительно вопрос, потому что это трудно сделать на участках консульств. ЦИК и профильные международные организации уже нарабатывают определенные идеи. Но давайте победим - тогда будут выборы", - подытожил он.