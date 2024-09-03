В Раде рассказали, как побороть завышение стоимости стройматериалов и работ на объектах восстановления

В топе коррупционных рисков при реализации проектов по восстановлению – попытки завышения стоимости строительных материалов и несовершенный механизм отбора участников публичных закупок, открывающий путь недобродетельным игрокам. Соответственно, одним из способов минимизации этого риска является пересмотр, а именно повышение требований к участникам публичных закупок в сфере восстановления.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она сообщила, что отсутствие единого законодательного подхода к процессам восстановления создает возможности для коррупционного злоупотребления на уровне местных властей, которые могут манипулировать или сознательно вмешиваться в эти процессы, чтобы извлечь свою выгоду из проектов.

Речь идет, в частности, о вероятности увеличения стоимости восстановления объектов, установлении дискриминационных требований к участникам публичных закупок, искусственном завышении стоимости строительных материалов, несовершенном механизме отбора добропорядочных участников публичных закупок.

"Другими словами, сейчас сложилась ситуация, которая позволяет возможности для коррупционного злоупотребления на уровне местных властей, которые могут манипулировать или сознательно вмешиваться в эти процессы, чтобы извлечь свою выгоду из проектов. К сожалению, подобные кейсы уже есть, поэтому нужно разработать четкие правила," которые минимизируют эти риски", – отметила Шуляк.

Парламентарий подчеркнула, чтобы предотвратить эти коррупционные проявления следует разработать усовершенствованный перечень квалификационных требований к участникам торгов. В частности, нужно:

Установить требования относительно надлежащей материально-технической базы, квалифицированных работников или их достаточное количество, наличие необходимого оборудования;

Разрешать участие в проектах по восстановлению тем претендентам, у которых высока репутация и есть положительный опыт выполнения строительных и ремонтных работ;

Не допускать к участию в тендерах участников, в отношении которых открыты уголовные производства и уведомлены подозрения;

Не разрешать участвовать фигурантами уголовных производств по растрате или присвоению бюджетных средств по проектам по строительству, реконструкции, реставрации и ремонтам;

Не допускать к участию в тендерах компании, начало деятельности которых совпадает с началом тендера на восстановление и восстановление, в котором они участвуют.

Нардеп добавила, что введение на законодательном уровне дополнительного перечня антикоррупционных требований к участникам публичных закупок в сфере восстановления позволит минимизировать коррупционные риски и сделать невозможным наложение ареста на государственные средства. Также важно все проекты по восстановлению и процессы по ним вести в цифровом формате.

"Если все процессы планирования восстановления и его реализации мы переведем в цифровой формат, обеспечим доступность и открытость по принципу "все видят все" с активным привлечением общественности к контролю, что и предусмотрено в законопроекте "Об основных принципах восстановления", коррупционные риски удастся минимизировать ", – резюмировала Шуляк.