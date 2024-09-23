В Раде объяснили, почему запуск Градостроительного кадастра госуровня - необходимое условие восстановления

Запуск градостроительного кадастра государственного уровня позволит синхронизировать между собой разные проекты развития территорий – генеральные планы населенных пунктов, комплексные планы развития общин и детальные планы территорий. Это позволит избежать их хаотического развития и минимизирует коррупционные риски.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Минфин".

По ее словам, постановление, которое дает старт экспериментальному проекту - градостроительному кадастру на общегосударственном уровне, правительство наконец приняло в августе этого года, ведь Украина уже давно нуждалась в таком едином окне, которое могло бы улучшить и значительно ускорить работу ОМС, органов архитектуры и экспертов отрасли. , и в то же время повысить прозрачность градостроительных процессов для граждан

"Гродостроительная документация должна быть публичной, без этого невозможно побороть коррупцию и обеспечить участие граждан в управлении общинами", - подчеркнула Шуляк.

Градостроительный кадастр, объяснила парламентарий, аккумулирует всю градостроительную информацию и документы на местном, региональном и государственном уровнях. Система включает комплексные планы пространственного развития общин, генпланы, планы зонирования, детальные планы территорий, схемы планирования областей и районов. Через кадастр также будут вноситься изменения, обновления, экспертизы и выводы относительно градостроительной документации.

Кроме того, речь идет о повышении ее качества, поскольку геоинформационный характер системы обеспечивает привязку всех данных к конкретной территории. Это позволяет наглядно демонстрировать планировку города, расположение объектов и зоны застройки, обеспечивая точность и защиту от потерь и подделок.

"Еще один сверхважный практический плюс от запуска Градостроительного кадастра государственного уровня - ускорение строительных процедур. Кадастр автоматически формирует и предоставляет подъемники с градостроительными условиями и ограничениями, строительными паспортами застройки земельного участка, что ускоряет получение информации для проектирования и строительства. Это особенно важно сегодня, когда страна осуществляет и планирует восстановление", - отметила Шуляк.

Она добавила, что на геопортале Градостроительного кадастра будут размещены материалы для публичного доступа, но во время военного положения действует ряд ограничений. Также на геопортале можно будет найти информацию о разработке проектов градостроительной документации: принятие решений, сроки представления предложений, проведение общественных обсуждений, слушаний, работу согласительных комиссий и рассмотрение проектов на сессии совета.

Как и другие современные цифровые системы, Градостроительный кадастр будет сохранять цифровой след каждого действия. Пользователи будут идентифицироваться через электронные подписи или печати, а их действия с документами будут зафиксированы, что усложнит возможные махинации или подделки. Некоторые документы, подчеркнула Шуляк, будут формироваться автоматически благодаря интеграции с другими реестрами, в частности, данные о градостроительных условиях, ограничениях и строительных паспортах застройки земельных участков.

Нардеп подчеркнула, что внесенные данные проходят также проверку на соответствие другим уровням градостроительной документации. Очевидно, что генеральный план населённого пункта, комплексный план развития общины и детальный план территории должны быть синхронизированы. Градостроительный кадастр наконец-то поможет воплотить это в реальность.

"Это предохранитель ситуациям, когда проекты развития территорий противоречат друг другу, а в результате территории развиваются хаотично и неэффективно. Кроме этого, Градостроительный кадастр станет важным инструментом для внедрения правительственной политики, в частности региональной. Кадастр поможет оценивать инвестиционный потенциал территорий для инвесторов и предоставлять гражданам доступ к информации об их использовании. Именно такой инструмент нужен для восстановления и развития нашей страны", – резюмировала председатель комитета градостроительства.