В Совет директоров Киевстара войдет экс-госсекретарь США Майк Помпео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление глобального оператора цифровых коммуникаций VEON.

По сообщению компании, Помпео войдет в Совет директоров Киевстара как независимый неисполнительный директор.

Помпео присоединяется как партнер Impact Investments, созданной в США стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной фирмы, которая стремится развивать долгосрочные партнерские отношения с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах.

"Я с гордостью присоединяюсь к VEON и Киевстару в их чрезвычайной службе народу Украины. Я также поздравляю материнскую компанию Киевстара VEON за ее лидерство в инвестировании в Украину и инициативу Invest in Ukraine NOW", - сказал Майк Помпео, комментируя свое назначение.

Он также убежден, что свободное предпринимательство и инвестиции обеспечат экономическое будущее и успех Украины. "Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эти достойные похвалы усилия", - заявил бывший госсекретарь США.

Помпео - выпускник военной академии в Вест-Пойнте. Получил степень доктора права в Гарвардском университете. Занимал должность 70-го госсекретаря США в 2018-2021 гг. и шестого директора Центрального разведывательного управления в 2017-2018 гг.

"Эти изменения в Совете директоров Киевстар - отражение преданности VEON Украине, ее возрождению и восстановлению", - заявила группа в своем сообщении и подтвердила инвестирование в Украину $600 млн в течение следующих трех лет.

"VEON сделал четкий выбор - служить Украине через свою дочернюю компанию Киевстар. Я рад приветствовать госсекретаря Помпео в наблюдательном совете этой звездной компании, которая имеет мощную поддержку наших стейкхолдеров в США", - прокомментировал гендиректор VEON Group и председатель правления Киевстара Каан Терзиоглу.

"Это мощный сигнал нашей приверженности к улучшению инвестиционного климата в Украине. Это назначение подчеркивает ключевую роль нашей материнской компании VEON и ее непреклонную преданность прогрессу в украинском цифровом ландшафте", - добавил президент Киевстара Александр Комаров.

Напомним, ранее сообщалось, что международный телеком-холдинг VEON со штаб-квартирой в Нидерландах, акции которого котируются на американской бирже NASDAQ и европейской Euronext, вышел полностью с российского рынка.

Известно, что Помпео рассматривает возможность снова посетить Украину, в частности, чтобы обсудить с членами правительства прогресс в сфере поддержки инвестиционного климата.

В апреле 2023 г. он уже приезжал в Киев во главе группы американских бизнесменов и инвесторов, встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Со своей стороны, президент пригласил американский бизнес инвестировать в Украину и пообещал всестороннюю поддержку.

"Мы открыты для этого, готовы оказать вам полную помощь. Для нас это очень важно. Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли найти работу, а бюджет получал поступления для усиления наших возможностей на поле боя", - заявил он.