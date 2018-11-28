У Раді вимагають відкрити справу проти низки чиновників через тиску на УПЦ

Фото: Андрій Деркач (facebook.com derkach.al)

Депутати вважають, що дії посадових осіб зокрема підпадають під статтю 161 Кримінального кодексу

У Міністерство внутрішніх справ (МВС) звернулися 23 народних депутата із заявою про злочин посадових осіб держави проти релігійних прав і свобод громадян та священнослужителів Української православної церкви (УПЦ). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Андрій Деркач, опублікувавши копію документа.

Депутати вважають, що дії посадових осіб зокрема підпадають під статтю 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань.

"У своїй сукупності дії посадових осіб держави спрямовані на умисне порушення гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян та священнослужителів Української православної церкви в залежності від їх релігійних переконань, що містить ознаки складу кримінального злочину, передбаченого ст. 161, 356, 365 КК України", – йдеться в заяві.

Зокрема, автори заяви вважають, що втручання влади в церковні справи є підтвердженням стрімкого згортання демократії в Україні.

"Одним з фактів цього є силові спроби влади провести так званий Об'єднавчий Собор Єпископів, учасниками якого повинні бути представники Церкви і державні діячі, з метою встановлення державного контролю над внутрішньо церковними справами. Це не перша спроба втручання влади у справи церкви: керівники держави вже намагалися примусово зібрати Єпископат Української православної церкви в будівлі колишнього музею Леніна", – наголошується в заяві.

Ще більше занепокоєння депутатів викликає діяльність правоохоронних органів, які напередодні президентських виборів, на їхню думку, були перетворені на репресивний інструмент.

"На превеликий жаль, сьогодні дзвони в церквах дзвонять рідше, ніж представники СБУ та губернатори дзвонять єпископів Української православної церкви, вимагаючи від них діяти за вказівкою", – повідомляється в заяві.

Заяву в МВС підписали 23 народних депутати, зокрема Андрій Деркач, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Егений Мураєв, Нестор Шуфрич та інші.

Стаття 161 Кримінального кодексу України: "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками". Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Покарання – від штрафу до 8-ми років позбавлення волі.

Стаття 356 КК україни "Самоправство". Самовільне, всупереч встановленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника. Карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців.

Стаття 365 КК "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу". Умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб. Карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до десяти років.