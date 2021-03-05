Раді пропонують ввести пряму заборону та відповідальність за маніпуляції на оптових енергоринках

Верховна рада повинна якомога скоріше прийняти законопроект "Щодо імплементації положень законодавства Європейського союзу про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках" (№4503), який передбачає введення прямої заборони та відповідальності за маніпуляції на оптових енергетичних ринках.

Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер під час дискусії на платформі Energy Сlub.

"Побудувати енергетичні ринки на засадах конкуренції та прозорості - це нетривіальна задача. Я назву тільки одну вражаючу цифру. За останній рік українська економіка втратила понад 300 млрд грн тільки шляхом неефективно працюючого енергетичного сектору. Це майже весь дефіцит бюджету України за минулий і нинішній рік", - заявила Буймістер.

За її словами, на молодих ринках часто інституції не готові відповідати на всі наявні виклики і тоді створюються можливості для зловживань через змови, маніпуляції, непрозорі механізми та інше.

"Тому сьогодні ми повинні взяти найкращі практики досвідчених, демократичних і конкурентних ринків Європи і втілити їх в українське законодавство", - додала Буймістер.

В цьому контексті народний депутат вважає необхідним запровадження в Україні системи моніторингу оптових енергетичних ринків, що є однією з вимог Угоди про асоціацію з ЕС.

Законопроектом №4503, який зареєстрований в парламенті в грудні 2020 року, запроваджуються норми щодо заборони зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідно до вимог нормативно-правових актів Енергетичного Співтовариства, а також механізм щодо запобігання таким зловживанням.

Крім того, проект закону надає НКРЕКП права моніторингу ситуації на оптових енергетичних ринках, можливості виявлення зловживань і оперативного реагування на такі зловживання.

Разом з тим визначається відповідальність для учасників оптових енергетичних ринків за маніпулювання на енергетичних ринках, а також за торгівлю на основі інсайдерської інформації, закріплюються підстави для формування справедливих та конкурентних оптових цін на енергоносії та запроваджуються прозорі правил гри на оптових енергетичних ринках.

Загалом мета прийняття законопроекту є імплементування в українське законодавство адаптованої для сторін Енергетичного Співтовариства версії Регламенту № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо цілісності та прозорість оптового енергетичного ринку (REMIT).

"Моя рекомендація - використовувати досвід польської біржі та польських учасників ринку. У нас також були випадки з маніпуляціями, коли ринок не був прозорим, але, на мою думку, все завершилось після введення REMIT. У нас на ринку багато інших проблем, але можна сказати, що прозорість у всьому ЕС на високому рівні і це може бути досвідом для України", - заявив президент групи компаній Transition Technologies, професор Варшавської політехніки Конрад Швірські.

Проблему маніпуляцій на рику визнає і експерт з енергетики Олена Антонова. "Проблематика маніпуляцій на ринку у нас дійсно існує і це треба вирішувати. REMIT це безпосередній інструмент, який має адресувати цей процес", - заявила Антонова.

Нагадаємо, дедлайн для запровадження REMIT для України був листопад 2019 року.